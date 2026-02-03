भारत-अमेरिका ट्रेड डील का बड़ा असर: क्या सस्ते होंगे विदेशी कृषि उत्पाद, किसानों पर पड़ेगा दबाव?

भारत पर इस फैसले का संभावित असर:

कृषि और डेयरी सेक्टर पर दबाव : अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद बड़े पैमाने पर भारत में आते हैं, तो भारतीय किसानों—खासकर डेयरी, अनाज और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर—को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। अमेरिकी उत्पाद अक्सर सब्सिडी और बड़े पैमाने की खेती के कारण सस्ते पड़ते हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कोयला और कृषि उत्पादों सहित 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद बढ़ाने पर सहमति जताई है। ट्रंप के अनुसार, भारत रूस के बजाए अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। यह कदम यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भी सहायक होगा।