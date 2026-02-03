Dharma Sangrah

भारत-अमेरिका ट्रेड डील का बड़ा असर: क्या सस्ते होंगे विदेशी कृषि उत्पाद, किसानों पर पड़ेगा दबाव?

ट्रेड डील पर अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस का दावा, अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (11:31 IST)
India US Trade Deal : अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने भारत से ट्रेड डील को लेकर कहा कि अब अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी बढ़ेगी। उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार बताया। दावा किया जा रहा है कि इससे भारतीय कृषि बाजार पर बड़ा असर होगा। ALSO READ: ट्रंप ने टैरिफ घटाकर दिया बूस्टर डोज, खुश हुए पीएम मोदी, भारत को क्या होगा फायदा
 
रोलिंस ने दावा किया कि भारत से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भी डील हुई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर से काम करने के लिए @POTUS का धन्यवाद। 
 
नई अमेरिका-इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि 2024 में, भारत के साथ अमेरिका का खेती का व्यापार घाटा 1.3 बिलियन डॉलर का था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट के लिए एक जरूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। ALSO READ: सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल, MCX पर Silver 2,52,500 रुपए किलो, सोना भी 4,700 रुपए बढ़ा
 
हालांकि, भारत ने अभी तक इस समझौते को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी है। हालांकि पहले दावा किया जा रहा था कि भारत अपना कृषि और डेयरी क्षेत्र अमेरिका के लिए खोलने को राजी नहीं है। इसी को लेकर ट्रेड डील होने में देरी हो रही थी।
 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कोयला और कृषि उत्पादों सहित 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद बढ़ाने पर सहमति जताई है। ट्रंप के अनुसार, भारत रूस के बजाए अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। यह कदम यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भी सहायक होगा। 

भारत पर इस फैसले का संभावित असर:

कृषि और डेयरी सेक्टर पर दबाव : अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद बड़े पैमाने पर भारत में आते हैं, तो भारतीय किसानों—खासकर डेयरी, अनाज और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर—को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। अमेरिकी उत्पाद अक्सर सब्सिडी और बड़े पैमाने की खेती के कारण सस्ते पड़ते हैं।
 
कीमतों पर असर: कुछ आयातित कृषि उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं, जिससे शहरी उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है। लेकिन इससे घरेलू उत्पादकों के दाम गिरने का खतरा भी रहेगा।
व्यापार संतुलन में बदलाव: अगर डील के तहत भारत अमेरिका से ज्यादा कृषि और ऊर्जा उत्पाद खरीदता है, तो भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। हालांकि बदले में भारत को टैरिफ या अन्य सेक्टर में राहत मिले तो संतुलन बन सकता है।
नीति और रेगुलेशन में बदलाव की संभावना: भारत को फूड सेफ्टी, GMO, डेयरी स्टैंडर्ड और कृषि आयात नियमों में कुछ ढील देनी पड़ सकती है—जो अब तक ट्रेड डील में बड़ी अड़चन रहे हैं।
उपभोक्ता विकल्प बढ़ेंगे :  रिटेल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विदेशी विकल्प बढ़ेंगे—प्रीमियम अनाज, प्रोसेस्ड फूड, फीड और एग्री-टेक प्रोडक्ट्स की उपलब्धता ज्यादा हो सकती है।
किसान संगठन हो सकते हैं नाराज : अगर घरेलू MSP या सुरक्षा तंत्र पर असर पड़ा तो कृषि और डेयरी बाजार खोलने के मुद्दे पर किसान संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों का विरोध देखने को मिल सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta

