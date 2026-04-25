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अमेरिका में संभावित सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाले की जांच, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों से पहले संदिग्ध सौदेबाजी पर सवाल

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US insider trading investigation
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (22:12 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (22:14 IST)
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अमेरिका के वित्तीय नियामक उस मामले की जांच कर रहे हैं जिसे आलोचक अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग ऑपरेशन बता रहे हैं। यह मामला तेल वायदा (फ्यूचर्स) और शेयर सूचकांकों में बड़े और बेहद सटीक समय पर लगाए गए दांव से जुड़ा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान युद्ध को लेकर बाजार को प्रभावित करने वाले बड़े ऐलानों से ठीक पहले लगाए गए थे।
 
कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमिशन(CFTC) ने CME Group और Intercontinental Exchange के प्लेटफॉर्म पर हुई ट्रेडिंग गतिविधियों की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। वहीं कई डेमोक्रेट सांसदों ने SEC से समानांतर जांच की मांग की है, हालांकि SEC ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
 

संदिग्ध गतिविधियां और बड़े दांव

 
23 मार्च की सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 6:49 बजे, प्री-मार्केट के शांत माहौल में अचानक भारी ट्रेडिंग हुई। दो मिनट के भीतर ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल के कम से कम 60 लाख बैरल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लेनदेन हुआ। इसी दौरान लगभग 6,000 S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स (करीब 2 अरब डॉलर मूल्य) भी ट्रेड किए गए।
 
इसके मात्र 16 मिनट बाद, सुबह 7:05 बजे, ट्रंप ने Truth Social पर पोस्ट कर बताया कि अमेरिका ने ईरान से बातचीत की है और प्रस्तावित हमले रोक दिए जाएंगे। इसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 15% गिर गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग 4% की तेजी आई।
 
इससे पहले 9 मार्च को भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब तेल कीमतों में गिरावट पर बड़ा दांव ट्रंप के एक इंटरव्यू के संकेत सार्वजनिक होने से 47 मिनट पहले लगाया गया था। बाद में तेल की कीमतें करीब 25% गिर गईं।
 
ट्रंप द्वारा ईरान के साथ दो हफ्ते के युद्धविराम की घोषणा से पहले भी भारी दांव लगाए गए थे। इस दौरान तेल कीमतों में लगभग 15% गिरावट आई। सीनेटर Elizabeth Warren और Sheldon Whitehouse ने CFTC को पत्र लिखकर बताया कि घोषणा से पहले घंटों में लगभग 95 करोड़ डॉलर के दांव लगाए गए थे।
 
7 अप्रैल को भी एक अन्य घटना में, दो मिनट के भीतर करीब 1.7 अरब डॉलर मूल्य के 1.5 करोड़ बैरल तेल कॉन्ट्रैक्ट्स का सौदा हुआ, जिसे वॉरेन ने नियामकों के सामने उठाया।
 

प्रेडिक्शन मार्केट्स पर भी नजर

 
इस पूरे मामले में प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी जांच के घेरे में है। ट्रंप के बेटे  डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, Polymarket में निवेशक और सलाहकार हैं, जबकि वे इसके प्रतिद्वंद्वी Kalshi के भी पेड स्ट्रैटेजिक सलाहकार हैं।
 
23 मार्च को दोनों प्लेटफॉर्म्स ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को सख्त करने की घोषणा की। वहीं, व्हाइट हाउस ने अलग से कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए ईरान युद्ध से जुड़े प्रेडिक्शन मार्केट्स में दांव लगाने से मना किया है। Edited by : Sudhir sharma

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