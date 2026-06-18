अमेरिका-ईरान में ऐतिहासिक शांति समझौता, युद्ध खत्म होते ही कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट

पीस डील पर साइन करने के बाद ट्रंप ने हाथों से ऊपर-नीचे का इशारा किया। इस दौरान मैक्रों और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ताली बजाते नजर आए।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के हवाले से कहा कि अमेरिका-ईरान शांति समझौता राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के साथ अंतिम रूप ले चुका है। अब समझौते के क्रियान्वयन की परीक्षा का समय है।

ईरान एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों को बिना शुल्क सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। तो अमेरिका 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी पूरी तरह समाप्त कर देगा।

अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का प्रयास करेंगे।

कच्चे तेल में भारी गिरावट डील साइन होते ही अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। WTI क्रूड 75.56 और ब्रेट क्रूड 78.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी कच्चा तेल 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 78.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

edited by : Nrapendra Gupta