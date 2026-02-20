ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे ट्रंप को ब्रिटेन का बड़ा झटका, नहीं देगा RAF एयरबेस

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर सरकार ने ईरान पर संभावित हमलों के लिए ब्रिटिश वायु सेना (RAF) के ठिकानों का इस्तेमाल करने के अमेरिकी अनुरोध को ठुकरा दिया है। इससे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ सकता है।

बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ डिएगा गार्सिया एयरबेस और रॉयल एयर फोर्स बेस फैयरफोर्ड के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं दी है। ये सैन्य ठिकाने संयुक्त रूप से ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा उपयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी हमले के लिए औपचारिक अनुमति देना आवश्यक है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, 'मैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से कह रहा हूं कि जब देशों की बात आती है तो लीज अच्छी नहीं होतीं और वह डिएगो गार्सिया पर अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ 100 साल की लीज पर साइन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक रूप से मौजूद है।

उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा रिश्ता मजबूत और शक्तिशाली है और यह कई सालों से है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्टारमर इस ज़रूरी आइलैंड पर उन एंटिटीज के दावों से कंट्रोल खो रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी पता नहीं चला। हमारी राय में, वे मनगढ़ंत हैं।

