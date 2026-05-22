अमेरिका-ईरान युद्ध से हज पर कितना असर? सऊदी अरब के शक्ति प्रदर्शन से मिडिल ईस्ट में घबराहट

US Iran conflict Haj 2026: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) इस समय एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है, जिसकी एक चिंगारी पूरी दुनिया को दहला सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य तनाव और युद्ध की आशंकाओं ने इस बार 'हज 2026' के पवित्र आयोजन को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक संकट में डाल दिया है।





मई 2026 के ताजा घटनाक्रमों के अनुसार, सऊदी अरब ने वैश्विक और क्षेत्रीय कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमला टालने की सलाह दी है, जिसे फिलहाल मान लिया गया है। लेकिन युद्ध के इस टाले गए बादलों के बावजूद, मध्य पूर्व में सुरक्षा, हवाई यातायात और आर्थिक स्थिरता को लेकर गहरी घबराहट और अनिश्चितता का माहौल है। लाखों मुसलमानों की इस पवित्र धार्मिक यात्रा पर अब भू-राजनीति (Geo-politics) का साया मंडरा रहा है।

हवाई क्षेत्र (Airspace) में भारी व्यवधान : ईरान के जवाबी हमलों और मिसाइल परीक्षणों के कारण खाड़ी देशों (सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान) के एयरस्पेस को बार-बार बंद या प्रतिबंधित करना पड़ा। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं या उन्हें लंबे वैकल्पिक मार्गों (Re-routing) से भेजा गया। इसका सीधा असर भारत, इंडोनेशिया, और पाकिस्तान जैसे देशों से आने वाले हज और उमराह यात्रियों पर पड़ा है।

ईरानी यात्रियों का संकट और कूटनीतिक पेंच : युद्ध की स्थिति के बावजूद सऊदी अरब और ईरान के बीच 30,000 ईरानी हज यात्रियों को लेकर एक नाजुक समझौता हुआ था। परंतु, वर्तमान सुरक्षा चिंताओं और कतर-ओमान जैसे मध्यस्थ देशों में बढ़ती हलचल के कारण इस पूरे कार्यक्रम पर काले बादल छाए हुए हैं।

हज पैकेज की लागत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी : वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की आसमान छूती कीमतों और विमान ईंधन (Jet Fuel) की किल्लत के कारण विमानन कंपनियों ने किराए बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही, युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले विमानों की वार-इन्शुरन्स (War Insurance) लागत बढ़ने से हज यात्रा का पैकेज आम नागरिकों की पहुंच से दूर होता जा रहा है।

सऊदी अरब का बैकअप प्लान (Three Scenarios) सऊदी प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीन आपातकालीन परिदृश्य (Scenarios) तैयार किए हैं:

परिदृश्य ए : सामान्य या सीमित प्रतिबंधों के साथ हज।

सामान्य या सीमित प्रतिबंधों के साथ हज। परिदृश्य बी : युद्ध की तीव्रता बढ़ने पर हज में देरी (विलंबित हज)।

युद्ध की तीव्रता बढ़ने पर हज में देरी (विलंबित हज)। परिदृश्य सी : यदि सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो इतिहास में पहली बार आधुनिक दौर में हज का आंशिक या पूर्ण स्थगन। सऊदी अरब का शक्ति प्रदर्शन और मिडिल ईस्ट में मची घबराहट इस पूरे संकट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और उनके प्रशासन ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य संप्रभुता का आक्रामक प्रदर्शन किया है। रियाद ने वाशिंगटन (ट्रंप प्रशासन) को दोटूक शब्दों में चेतावनी दी कि पवित्र हज के दौरान ईरान पर किसी भी तरह का सैन्य हमला पूरे मुस्लिम जगत में अमेरिका विरोधी जनभावनाओं को भड़का देगा, जिससे सऊदी की धरती पर मौजूद लाखों विदेशी नागरिक सीधे खतरे में आ जाएंगे।

सऊदी की त्रिस्तरीय रणनीति: कूटनीतिक दबाव (Diplomatic Leverage): सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर ने एकजुट होकर अमेरिका को इस बात के लिए राजी किया कि हमला कम से कम हज सीजन के समापन तक टाल दिया जाए। इसने सऊदी को मुस्लिम दुनिया के "खादिमुल हरमैन शरीफैन" (पवित्र स्थलों के संरक्षक) के रूप में फिर से स्थापित किया है।

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर ने एकजुट होकर अमेरिका को इस बात के लिए राजी किया कि हमला कम से कम हज सीजन के समापन तक टाल दिया जाए। इसने सऊदी को मुस्लिम दुनिया के "खादिमुल हरमैन शरीफैन" (पवित्र स्थलों के संरक्षक) के रूप में फिर से स्थापित किया है। सैन्य किलेबंदी: ईरान की संभावित बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अपने 'पैट्रियट' और 'थाड' (THAAD) एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान और मिस्र जैसे मित्र देशों से अतिरिक्त सैन्य समन्वय की खबरें भी आ रही हैं।

ईरान की संभावित बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अपने 'पैट्रियट' और 'थाड' (THAAD) एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान और मिस्र जैसे मित्र देशों से अतिरिक्त सैन्य समन्वय की खबरें भी आ रही हैं। विजन 2030 को झटका: सऊदी अरब अपने 'विजन 2030' के तहत देश को एक वैश्विक पर्यटन और व्यापार हब बनाना चाहता है, लेकिन इस युद्ध ने विदेशी निवेशकों और पर्यटकों के मन में भारी खौफ पैदा कर दिया है। क्षेत्रीय समीकरण और पुरानी दुश्मनी की वापसी सऊदी अरब के इस कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन से मध्य पूर्व के देशों में मिश्रित और असहज प्रतिक्रियाएं हैं। कतर और ओमान जहां शांति की अपील कर रहे हैं, वहीं इजरायल और ईरान के बीच सीधे टकराव ने चीन और रूस की मध्यस्थता से साल 2023 में हुए सऊदी-ईरान ऐतिहासिक शांति समझौते (Beijing Accord) को लगभग कबाड़ में डाल दिया है। खाड़ी के छोटे देश (जैसे बहरीन और कुवैत) इस बात से घबरे हुए हैं कि यदि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हरमुज (Strait of Hormuz) को ब्लॉक कर दिया, तो उनका पूरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा।

दूरगामी परिणाम और भविष्य की विकराल चुनौतियां आर्थिक मंदी का खतरा : स्ट्रेट ऑफ हरमुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इस क्षेत्र में मामूली तनाव भी वैश्विक मंदी को निमंत्रण दे सकता है।

स्ट्रेट ऑफ हरमुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इस क्षेत्र में मामूली तनाव भी वैश्विक मंदी को निमंत्रण दे सकता है। मानवीय त्रासदी : यदि युद्ध टलता नहीं है, तो लाखों शरणार्थियों का संकट खड़ा होगा, जो पहले से ही सीरिया और यमन के संकट से जूझ रहे मध्य पूर्व को पूरी तरह बर्बाद कर देगा।

यदि युद्ध टलता नहीं है, तो लाखों शरणार्थियों का संकट खड़ा होगा, जो पहले से ही सीरिया और यमन के संकट से जूझ रहे मध्य पूर्व को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। धार्मिक और कूटनीतिक प्रतिष्ठा : हज को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराना सऊदी राजवंश की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल है। इसमें किसी भी तरह की सुरक्षा चूक मुस्लिम जगत में रियाद के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर देगी।