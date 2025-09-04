Hanuman Chalisa

ट्रंप को मूडीज की चेतावनी, अमेरिका पर मंडरा रहा है मंदी का खतरा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (14:34 IST)
Moody's warns Trump : ट्रंप टैरिफ पर मचे घमासान के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि खर्च, रोजगार और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। 
 
मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने कहा कि अमेरिका के राज्यों के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश मंदी के कगार पर है। यह दावा वर्ष 2008 में आई मंदी की भविष्यवाणी करने वाले अर्थशास्त्रियों में से एक जांडी ने किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जीडीपी में एक तिहाई की हिस्सेदारी रखने वाले राज्य वर्तमान में या तो मंदी की चपेट में हैं और मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। 
 
जांडी ने न्यूजवीक को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि एक औसत अमेरिकी के लिए यह जोखिम दो तरह से सामने आता है। इससे आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। साथ ही भोजन, सामान और परिवहन से जुड़े उद्योगों में रोजगार का संकट भी पैदा होगा।
 
उन्होंने कहा कि कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं और आप इसे आंकड़ों में देख सकते हैं। हालांकि, ये इस हद तक बढ़ेंगी कि लोगों के लिए इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। वे इसे रोजमर्रा की खरीदी जाने वाली चीजों में साफ तौर पर देख पाएंगे।
 
जांडी ने कहा कि टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ने वाले असर और अमेरिकी आवास बाजार में जारी परेशानी चिंता का सबब है। वार्षिक मुद्रास्फीति दर, जो वर्तमान में 2.7 प्रतिशत है, अगले साल इसी समय तक 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आए

