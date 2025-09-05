ganesh chaturthi

ट्रंप ने जापान अमेरिका ट्रेड डील को मंजूरी दी, जापान करेगा 550 बिलियन डॉलर का निवेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (09:37 IST)
US Japan Trade Deal News Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लागू किया जाएगा। साथ ही, जापान ने अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर का निवेश करने पर सहमति दी। ALSO READ: ट्रंप ने दिग्गज कारोबारियों को डिनर पर बुलाया, मस्क को नहीं भेजा न्योता
 
जापान पर ट्रंप ने पहले 25 फीसदी टैक्स लगाया था। इस ट्रेड डील से जापान को टैरिफ से 10 फीसदी की राहत मिली है। यह डील इस माह के अंत से लागू हो सकती है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने इसे अमेरिका-जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की शुरुआत बताया।
 
ट्रेड डील से जापान के ऑटो सेक्टर को काफी राहत मिलेगी। ट्रंप ने पहले जापान से आने वाली कारों पर 27.5 फीसदी टैरिफ लगाया था। अब इस पर भी 15 फीसदी कर ही लगेगा। 
 
दोनों देशों में हुई डील के तहत जापान अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। वह अमेरिकी कृषि, रक्षा और एयरक्राफ्ट उत्पाद खरीदेगा। इस डील से अमेरिकी निर्यात, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत मिलेगी।
edited by : Nrapendra Gupta 

