अरब सागर में बड़ा एक्शन: अमेरिकी F-35C ने USS Abraham Lincoln के पास ईरानी ड्रोन गिराया

US Iran Tension : अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहे ईरानी ड्रोन मार गिराया। इससे दोनों में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। दोनों एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं।
अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ड्रोन ने अस्पष्ट इरादे से विमानवाहक पोत की ओर आक्रामक रूप से उड़ान भरी और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों द्वारा तनाव कम करने के उपाय किए जाने के बावजूद वह जहाज की ओर बढ़ता रहा। एफ-35सी लड़ाकू विमान ने ईरान के शाहेद-139 ड्रोन को लिंकन नामक जहाज से मार गिराया।
विमानवाहक पोत लिंकन ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील (800 किलोमीटर) दूर समुद्र में था। सेना के बयान में कहा गया है कि कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ और न ही किसी उपकरण को नुकसान पहुंचा।
अमेरिकी सेना का कहना है कि यह घटना एक अन्य घटना के कुछ ही घंटों के भीतर घटी, जिसमें ईरानी बलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रहे अमेरिकी ध्वज वाले और अमेरिकी चालक दल वाले एक व्यापारिक पोत को परेशान किया था।
अमेरिकी सेना के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर बलों ने व्यापारिक पोत स्टेना इम्पेरेटिव को परेशान किया। 2 नौकाएं और एक ईरानी मोहजर ड्रोन तेज गति से जहाज के पास पहुंचे और टैंकर पर चढ़कर उसे जब्त करने की धमकी दी।
