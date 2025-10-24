Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...

Advertiesment
हमें फॉलो करें US President Donald Trump angered by Canadian advertisement

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (17:12 IST)
US President Donald Trump News : कनाडा-अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर से तनाव आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है। उन्होंने कनाडा पर एक धोखाधड़ीपूर्ण विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाया।

खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।
ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?
इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से अमेरिकी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के अचानक बातचीत बंद करने के फैसले पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच महीनों से बन रहे ट्रेड तनाव और बढ़ सकते हैं।

यह विज्ञापन कनाडा की ओंटारियो प्रांत की सरकार द्वारा फंड किया गया था। इसे प्रीमियर डौग फोर्ड ने लॉन्च किया। 16 अक्टूबर 2025 को फोर्ड ने एक्स पर इसका लिंक शेयर किया। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं।
ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, योरपीय काउंसिल ने भारत के एजेंडे को दी मंजूरी, रूस से नजदीकी को लेकर क्या कहा
इसमें वह कहते सुने जा रहे हैं कि इससे नौकरियां चली गईं और व्यापार युद्ध होगा। दूसरी तरफ रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने एक्स पर लिखा कि ओंटारियो सरकार ने व्यापार पर एक रेडियो पर चलाए गए ऑडियो और वीडियो के खास हिस्से का उपयोग किया है जो रीगन ने 1987 में दिया था।
ALSO READ: गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम
उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यह कह दिया था कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसको लेकर आगबबूला हो गए थे। हालांकि कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का असर भी पड़ा है और वो दबाव के आगे झुककर ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए तैयार हो गए हैं।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए इंदौरी करेंगे दक्षिण अफ्रीका का समर्थन

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels