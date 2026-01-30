ट्रंप ने कनाडा को धमकाया, क्यूबा से तेल खरीदने वालों पर भी लगेगा टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ अपने व्यापारिक रुख को और सख्त करते हुए चेतावनी दी कि अमेरिका में बेचे जाने वाले कनाडाई विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा ने जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से अमेरिका की प्रतिष्ठित विमान निर्माता कंपनी ग्ल्फस्ट्रीम के 500, 600, 700 और 800 सीरीज के जेट विमानों को सर्टिफिकेशन देने से इनकार किया है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि ग्ल्फस्ट्रीम जेट दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत विमानों में शामिल हैं। इसके बावजूद भी कनाडा वर्षों से इन्हें मंजूरी नहीं दे रहा है। ट्रंप ने इस रवैये को अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण करार दिया।

Donald J. Trump Truth Social Post 06:29 PM EST 01.29.26



Based on the fact that Canada has wrongfully, illegally, and steadfastly refused to certify the Gulfstream 500, 600, 700, and 800 Jets, one of the greatest, most technologically advanced airplanes ever made, we are hereby… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 30, 2026

ट्रंप ने क्यूबा को तेल देने वाले देशों पर भी शुल्क लगाने की चेतावनी दी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति मैक्सिको पर क्यूबा से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैक्सिको सरकार ने हाल ही में अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोक दी है।