Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, सोने के सिक्के पर छपेगी ट्रंप की तस्‍वीर, फैसले पर क्‍या बोले डेमोक्रेट्स?

Advertiesment
US President Donald Trump's likeness to be featured on gold coin
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (21:34 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (20:34 IST)
google-news
Trump's likeness to be featured on gold coin : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर चित्रित की जाएगी। खबरों के अनुसार, यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति अपने सिक्के पर अंकित चेहरा देखेगा। इस बार यह गौरवपूर्ण अवसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की छवि वाले इस सोने के सिक्के को शर्मनाक और राष्ट्र के मूल्यों के विरुद्ध बताया है।
 

कदम की वैधता पर उठ रहे सवाल 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर चित्रित की जाएगी। यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति अपने सिक्के पर अंकित चेहरा देखेगा। इस बार यह गौरवपूर्ण अवसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।
ALSO READ: 48 घंटे में Hormuz Strait खोलो वरना पावर प्लांट कर देंगे तबाह, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, तेल संकट से दुनिया में हड़कंप

फैसले को लेकर डेमोक्रेट्स का बयान

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की छवि वाले इस सोने के सिक्के को शर्मनाक और राष्ट्र के मूल्यों के विरुद्ध बताया है। इससे पहले, अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ एक स्मारक सिक्के पर दिखाया गया था। यह सिक्का अमेरिका की आज़ादी के 150 साल पूरे होने के मौके पर 1926 में ढाला गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर चित्रित की जाएगी।
 

इससे पहले किसकी छप चुकी है तस्‍वीर?

यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति अपने सिक्के पर अंकित चेहरा देखेगा। इस बार यह गौरवपूर्ण अवसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की छवि वाले इस सोने के सिक्के को शर्मनाक और राष्ट्र के मूल्यों के विरुद्ध बताया है। इससे पहले, अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ एक स्मारक सिक्के पर दिखाया गया था।
ALSO READ: ट्रंप का यू-टर्न! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत

क्‍या कहता अमेरिकी संघीय कानून?

यह सिक्का अमेरिका की आज़ादी के 150 साल पूरे होने के मौके पर 1926 में ढाला गया था। 24 कैरेट के इस स्वर्ण सिक्के पर ट्रंप को मुट्ठी बांधे हुए रेसोल्यूट डेस्क के सहारे खड़े हुए दर्शाया गया है। अमेरिकी ललित कला आयोग ने 19 मार्च को अपनी बैठक में स्मारक स्वर्ण सिक्के के डिजाइन को मंजूरी दे दी। अमेरिकी संघीय कानून के अनुसार, किसी भी जीवित राष्ट्रपति की छवि अमेरिकी मुद्रा पर नहीं हो सकती।
ALSO READ: Iran Israel War: डिमोना और अराद पर ईरान का मिसाइल हमला, 100 से ज्यादा घायल, न्यूक्लियर साइट के पास तबाही

सरकार के फैसले पर क्‍या बोले वित्तमंत्री ब्रैंडन?

अमेरिका के वित्तमंत्री ब्रैंडन बीच ने कहा, जैसे-जैसे हम अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, हम ऐसे सिक्के तैयार करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ऐसे सिक्कों के अग्रभाग के लिए हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की छवि से अधिक उपयुक्त कोई और छवि नहीं हो सकती। इस मामले में अमेरिकी कोषाध्यक्ष ब्रैंडन बीच ने कहा कि यह सिक्का सामान्य मुद्रा से अलग होगा और इसका निर्णय सिर्फ कोषाध्यक्ष के अधिकार में है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मोहन यादव, सीधी कलेक्टर और गुना एसपी हटाए, जानें पूरा मामला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels