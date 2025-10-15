Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हमास ने अल्लाह हू अकबर के नारों के बीच 8 लोगों को गोली मारी, ट्रंप की चेतावनी, हथियार छोड़ों या फिर...

Advertiesment
हमें फॉलो करें US President Donald Trump warns Hamas

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (14:52 IST)
Donald Trump warns Hamas : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में गाजा शांति समझौते के बीच हमास का एक नया भयावह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास लड़ाकों द्वारा 8 लोगों को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाया गया है। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बैठाया और फिर हमास के बंदूकधारियों ने अल्‍लाह हू अकबर के नारे लगा रही भीड़ के सामने उन्हें गोली मार दी। खबरों के अनुसार, हमास ने इन लोगों को 'गद्दार और अपराधी' बताकर गोली मारी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे। अगर वो हथियार नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके हथियार छुड़वाएंगे, ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा।

खबरों के अनुसार, गाजा शांति समझौते के बीच हमास का एक नया भयावह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास लड़ाकों द्वारा 8 लोगों को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाया गया है। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बैठाया और फिर हमास के बंदूकधारियों ने अल्‍लाह हू अकबर के नारे लगा रही भीड़ के सामने उन्हें गोली मार दी।
ALSO READ: इजरायल में आज दीवाली सा माहौल, हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा किया, पूरे देश में जश्न
हमास ने इन लोगों को 'गद्दार और अपराधी' बताकर गोली मारी, जो इसराइल की मदद कर रहे थे और साथ ही हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। यह वीडियो उस समय सामने आया जब गाज़ा में हमास की सेफ्टी यूनिट्स और फ़िलिस्तीनी क़बीलों के बीच झड़पें हुईं। यह झड़पें अमेरिका के जरिए कराए गए सीजफायर के पांचवें दिन हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दी है।

तो अमेरिका कार्रवाई करेगा : ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे। अगर वो हथियार नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके हथियार छुड़वाएंगे, ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। राष्ट्रपति ने कहा, मैंने हमास से बात की और कहा कि आप हथियार छोड़ेंगे ना? और उन्होंने कहा कि हां सर हम हथियार छोड़ देंगे।
ALSO READ: गाजा शांति योजना के पहले चरण पर इजराइल और हमास राजी, क्या बोले ट्रंप?
हमास 2007 से गाज़ा पर नियंत्रण बनाए हुए है, जब उसने प्रतिद्वंद्वी संगठन फ़तह को पराजित किया था। इसराइल ने दोहराया है कि भविष्य में बनने वाली गाज़ा सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी।

जासूसी के शक में सरेआम लोगों की हत्याएं : हमास अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। उसने न सिर्फ पूरे गाजा पर कब्जा जमा लिया है, बल्कि इसराइली जासूस होने के शक में लोगों की सरेआम हत्याएं भी कर रहा है। हमास ने सोमवार को गाजा में कम से कम 35 लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया।
ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप को मिला इसराइल का सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मान, बंधकों की रिहाई पर नेतन्‍याहू बोले- Trump को मिलना चाहिए नोबेल
रविवार को हमास के सुरक्षाबलों के साथ झड़पों में शक्तिशाली दगमूश कबीले के 52 सदस्य मारे गए, जबकि वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम के बेटे सहित 12 हमास आतंकवादी भी मारे गए। भले ही इसराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो चुका है लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण, गाजा के शासन और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे जटिल मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है।
ALSO READ: शी जिनपिंग से क्यों मिलना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, फिर बढ़ेगा टैरिफ वॉर
इस कारण हुई थी जंग की शुरुआत : हमास और इसराइल के बीच जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को तब हुई थी जब हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला कर 1,200 लोगों को मार डाला था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसराइल ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की थी जिसमें 67,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा नामांकन

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels