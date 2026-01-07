अमेरिका-रूस के बीच तनाव, वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जा

Military forces, presumably American, are attempting to board Russian-flagged civilian tanker 'Marinera' RIGHT NOW — RT source



न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब US कोस्ट गार्ड ने मेरिनेरा जहाज पर चढ़कर तलाशी ली, तब उसके आसपास कोई रूसी जहाज मौजूद नहीं था।इससे अमेरिकी और रूसी सेनाओं के बीच संभावित टकराव टल गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल RT ने टैंकर की ओर आते हुए एक हेलीकॉप्टर की दो धुंधली तस्वीरें जारी कीं और बताया कि एक ऑपरेशन चल रहा है। रॉयटर्स ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह भी बताया कि अमेरिकी सेनाएं जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं।