अमेरिका में Aerospace, Defense और UFO 10 वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत और गुमशुदगी से हड़कंप

एयरोस्पेस, रक्षा और कथित तौर पर एलियन जीवन (UFO) से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले अमेरिका के कम से कम 10 शीर्ष वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मौत या रहस्यमयी गुमशुदगी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को इन वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, अगले डेढ़ सप्ताह में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सिलसिले की सबसे पहली घटना जुलाई 2023 की है, जब Michael David Hicks, जो NASA Jet Propulsion Laboratory में धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के विशेषज्ञ थे, 30 जुलाई 2023 को मृत पाए गए। उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया।

मिसौरी से रिपब्लिकन सांसद Eric Burlison ने कहा कि वह लंबे समय से इन गुमशुदगियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये घटनाएं “सिर्फ संयोग” नहीं लगतीं। उनका दावा है कि इन वैज्ञानिकों की पहुंच गोपनीय एयरोस्पेस, रक्षा और UFO (अब UAP) से जुड़ी जानकारी तक थी, जिससे इन घटनाओं का संबंध हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसमें चीन, रूस या ईरान जैसे देशों के तत्व भी शामिल हो सकते हैं।

बर्लिसन ने FBI समेत सभी शीर्ष जांच एजेंसियों से इस मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ वैज्ञानिक “बिना किसी सुराग के अचानक गायब हो गए”, जिनमें एयरफोर्स के मेजर जनरल विलियम मैककैसलैंड भी शामिल हैं, जो फरवरी में लापता हो गए थे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इन घटनाओं को “बेहद गंभीर” बताते हुए कहा कि लापता या मृत वैज्ञानिक “बहुत महत्वपूर्ण लोग” थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इन मामलों के बीच किसी संबंध की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव Karoline Leavitt ने कहा कि प्रशासन सभी संबंधित एजेंसियों और FBI के साथ मिलकर इन मामलों की व्यापक जांच कर रहा है, ताकि किसी भी समानता या कड़ी का पता लगाया जा सके।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 दिसंबर 2025 को Jason Thomas लापता हो गए थे और 17 मार्च 2026 को उनका शव मैसाचुसेट्स की एक झील से बरामद हुआ। वहीं Nuno Loureiro, जो एक परमाणु भौतिक विज्ञानी थे, 15 दिसंबर 2025 को बोस्टन के पास अपने घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इसके अलावा लॉस एलामोस से जुड़े Anthony Chavez 4 मई 2025 को लापता हो गए, जबकि Melissa Casias 26 जून 2025 से गायब हैं। Los Alamos National Laboratory अमेरिका की शुरुआती परमाणु सुविधाओं में से एक है।

NASA के Jet Propulsion Laboratory से जुड़े Frank Maiwald का 4 जुलाई 2024 को निधन हो गया, जबकि Monica Jacinto Reza 22 जून 2025 को ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गईं। 16 फरवरी 2026 को Carl Grillmair की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर Steven Garcia 28 अगस्त 2025 से लापता हैं। इन घटनाओं ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र में चिंता बढ़ा दी है और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन सभी मामलों के बीच कोई कड़ी है या ये महज संयोग हैं। Edited by : Sudhir Sharma