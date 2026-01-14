rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Visa Ban : ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, रूस-ईरान समेत 75 देशों के लिए सभी वीजा पर लगाई रोक

Advertiesment
हमें फॉलो करें trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , बुधवार, 14 जनवरी 2026 (20:52 IST)
ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। फॉक्स न्यूज के अनुसार काउंसलर अधिकारियों को मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया गया है जबकि डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। इन देशों में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और कई अन्य देश शामिल हैं।
ALSO READ: ईरान ने दी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी, MEA ने कहा- भारतीय तुरंत छोड़ें देश
फॉक्स न्यूज डिजिटल ने बुधवार को इस कदम की रिपोर्ट दी थी। इस कदम से दुनिया के लगभग 200 देशों में से एक तिहाई से ज़्यादा देशों के नए यात्रियों के लिए अमेरिका के दरवाज़े बंद हो गए हैं, जिससे काम और छुट्टियों की योजनाएं बिगड़ गई हैं। यह कदम अमेरिका द्वारा वर्ल्ड कप की सह-मेज़बानी करने से लगभग 5 महीने पहले उठाया गया है, जब लाखों विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद है।
ALSO READ: लंदन में पाकिस्तानी Grooming Gang का आतंक, 16 साल की बच्ची से गैंगरेप, बंधक बनाया, 200 सिखों ने छुड़वाया
यह कदम तब उठाया गया है जब पिछले साल के आखिर में वाशिंगटन में एक अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मार दी थी। इसके बाद ट्रंप ने और वीज़ा प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने मिनेसोटा में सोमालियाई लोगों के लिए डिपोर्टेशन सुरक्षा खत्म करने का भी कदम उठाया है, जहां उस देश के हजारों लोग रहते हैं। Edited by: Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग में यूपी की मजबूत छलांग, 2316 ईवी चार्जिंग स्टेशन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels