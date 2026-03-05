हिंद महासागर में बड़ा सैन्य टकराव: अमेरिका ने ईरानी जहाज डुबोया, 80 लोगों की मौत

The War Department will not stop until Iran’s Navy is completely and utterly destroyed. pic.twitter.com/9uGsXEXbZZ — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 4, 2026

श्रीलंकाई नौसेना ने बचाई 32 की जान

विशाखापट्टनम से लौट रहा था ईरानी युद्धपोत

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने टॉरपीडो से हमला करके डुबो दिया है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमले की वीडियो जारी की।श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरानी जहाज पर कुल 180 लोग मौजूद थे। ईरानी जहाज से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के तुरंत बाद श्रीलंकाई नौसेना ने एक बचाव मिशन रवाना किया गया। नौसेना ने 32 लोगों की जान बचाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।बताया जा रहा है कि यह ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था।