Venezuela-America war: वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, ट्रंप का ऐलान- देश को US चलाएगा

'GOOD NIGHT HAPPY NEW YEAR' MADURO 1ST WORDS AT NYC DEA pic.twitter.com/mvCIjOWiXi — RT (@RT_com) January 4, 2026

उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो का अपहरण किया गया है और अमेरिकी कार्रवाई पूरी तरह से नाजायज है। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है और देश की जनता अपने राष्ट्रपति की रिहाई की मांग कर रही है। रॉड्रिग्ज ने कहा, 'इस देश में केवल एक ही राष्ट्रपति है और उनका नाम निकोलस मादुरो है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे गए। इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा वाले बख्तरबंद मोटरकेड में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को-टेररिज्म के गंभीर आरोप हैं। Edited by : Sudhir Sharma