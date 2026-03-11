Dharma Sangrah

कैरोलिन लेविट ने बताया, भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदी की अनुमति?

karoline leavitt and Donald Trump
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (11:33 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (12:18 IST)
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि थोड़े समय के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने पर छूट देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाला रूसी तेल पहले से ही समुद्र में था और इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं होगा।
 
लेविट ने कहा कि भारत हमेशा से उनके साथ अच्छी भूमिका में रहा है। इसी वजह से भारत के लिए थोड़े समय के विशेष कदम उठाया गया है। इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ग्लोबल तेल सप्लाई को स्थिर रखना है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने लिए टेंपरेरी छूट दी है।
 
उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेजरी सेक्रेटरी और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से पहले बातचीत की। सहमति बनने पर भारत को दी जाने वाली इस छूट को मंजूरी दी गई है। लेविट ने जोर देते हुए भारत को एक अच्छा एक्टर बताया है।
 
लेविट के अनुसार, इससे पहले भी भारत ने पाबंदियों के हिसाब से काम किया है। पहले भी जब भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया गया तो उन्होंने इसे सहजता से मान लिया था। लेविट ने रूसी तेल पर भारत को दी गई छूट को ईरान के साथ युद्ध के चलते ग्लोबल तेल बाजारों में आई रुकावट को ठीक करने के लिए लिया गया कदम कहा।
 
गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में चल रह संघर्ष की वजह से तेल सप्लाई में आए संकट के बीच भारत को 1 माह के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी जाएगी। 
