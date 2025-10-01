Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अमेरिका में शटडाउन का खतरा, ट्रंप की कर्मचारियों को छंटनी की धमकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (08:51 IST)
Shut Down Threat in USA : संघीय एजेंसियों को फंडिंग के मामले में अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बनने से अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन की अनिश्चितता के बीच संघीय कर्मचारियों की छंटनी की धमकी दी है।
 
इस मुद्दे पर दोनों बातचीत करने के भी इच्छुक नहीं हैं। इस वजह से अस्थायी व्यय विधेयक पर सीनेट में मतदान एक बार फिर विफल होने की संभावना है। इससे सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा बढ़ गया है। ALSO READ: हमास को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, आपके पास केवल 3-4 दिन, नहीं तो होगा दु:खद अंत
 
डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाए। वे इस विधेयक में संशोधन करना चाहते हैं ताकि लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे से अलग से निपटना होगा।
 
1981 के बाद 14 बार अमेरिका में इस तरह की स्थिति बनी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस गतिरोध को बेतुका बताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अब शटडाउन होना तय है। ALSO READ: H1B वीजा पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान, होंगे बड़े बदलाव
 
संघीय एजेंसियों ने इससे निपटने के लिए विस्तृत योजनाएं जारी की हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राहक सेवा और अन्य गैर-आवश्यक गतिविधियों वाले कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे और यदि कांग्रेस धनराशि समाप्त होने से पहले किसी समाधान पर सहमत नहीं होती है तो हजारों कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा।
 
एयरलाइनों ने चेतावनी दी है कि शटडाउन से उड़ानों पर सीधा असर पड़ सकता है। श्रम विभाग मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट जारी नहीं करेगा, तो लघु व्यवसाय प्रशासन ऋण जारी करना बंद कर देगा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने भी प्रदूषण-सफाई के कुछ प्रयासों को स्थगित करने का फैसला किया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दशहरे से पहले महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानिए क्या है नए दाम?

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels