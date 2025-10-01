अमेरिका में शटडाउन का खतरा, ट्रंप की कर्मचारियों को छंटनी की धमकी

Shut Down Threat in USA : संघीय एजेंसियों को फंडिंग के मामले में अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बनने से अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन की अनिश्चितता के बीच संघीय कर्मचारियों की छंटनी की धमकी दी है।

डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाए। वे इस विधेयक में संशोधन करना चाहते हैं ताकि लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे से अलग से निपटना होगा।

संघीय एजेंसियों ने इससे निपटने के लिए विस्तृत योजनाएं जारी की हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राहक सेवा और अन्य गैर-आवश्यक गतिविधियों वाले कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे और यदि कांग्रेस धनराशि समाप्त होने से पहले किसी समाधान पर सहमत नहीं होती है तो हजारों कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा।

एयरलाइनों ने चेतावनी दी है कि शटडाउन से उड़ानों पर सीधा असर पड़ सकता है। श्रम विभाग मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट जारी नहीं करेगा, तो लघु व्यवसाय प्रशासन ऋण जारी करना बंद कर देगा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने भी प्रदूषण-सफाई के कुछ प्रयासों को स्थगित करने का फैसला किया है।

