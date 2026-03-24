चीन में चोरों की कैद से भागे 7 कुत्ते, 17 KM का लंबा सफर तय कर साथ-साथ लौटे घर, दिल छू लेगा VIDEO

(X/Screen Grab)

आपने बहुत सी डॉग मूवीज़ देखी होंगी, जिनमें दिखाया जाता है कि उनके लिए वफादारी ही सब कुछ होती है और उन scripted कहानियों ने कई बार आपको इमोशनल भी किया होगा या दिल को बस प्यार से भर दिया होगा। Homeward Bound, Hachi: A Dog’s Tale, Bolt, The Secret Life of Pets, John Wick, Togo जैसी फिल्मों ने हमें सिखाया है कि एक डॉग का दिल कितना सच्चा और जुड़ा हुआ होता है, उस से ज्यादा वफादार जानवर शायद ही इस दुनिया में कोई होगा… लेकिन जब आप इस असली वीडियो को देखेंगे और ये सबसे हटकर कहानी सुनेंगे कि कैसे चीन में सात कुत्ते meat traders (मांस बेचने वाले) से बचकर 17 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर लौट आए तो आपका दिल सच में पिघल जाएगा और आप बस “aww” ही कहेंगे।