एक 'शक्तिशाली प्रधानमंत्री' ने मेरा शरीर नोचा, बेरहमी से दुष्कर्म किया, सुसाइड के बाद ज्युफ्रे की किताब से एप्स्टीन फाइल में भयावह खुलासे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (13:29 IST)
दुनिया के सबसे कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन (Jeffrey Epstein) की मौत के वर्षों बाद भी उसकी काली  फाइलों से निकलने वाले राज थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एप्स्टीन की सबसे प्रमुख पीड़िता विर्जिनिया ज्युफ्रे (Virginia  Giuffre), जिन्होंने अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर ली थी, उनकी मरणोपरांत प्रकाशित किताब 'Nobody's  Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' ने पूरी  दुनिया को हिला कर रख दिया है।

"प्रधानमंत्री ने मेरा गला घोंटा..."

ज्युफ्रे ने अपनी किताब में एक अज्ञात लेकिन 'बेहद शक्तिशाली प्रधानमंत्री' पर भयावह आरोप लगाए हैं। किताब के अनुसार, साल  2002 में एप्स्टीन के निजी द्वीप (Little St. James) पर एक पूर्व प्रधानमंत्री ने उनके साथ बेरहमी से दुष्कर्म  किया। ज्युफ्रे लिखती हैं:
 
"उसने मेरा गला तब तक घोंटा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। जब मैंने एप्स्टीन से मिन्नत की कि मुझे दोबारा उस आदमी के  पास न भेजा जाए, तो उसने कहा कि यह 'काम का हिस्सा' है।"

एप्स्टीन फाइल्स 2026: 30 लाख पन्ने और 2000 वीडियो

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा फरवरी 2026 में जारी की गई नई 'एप्स्टीन फाइल्स' में 30 लाख से अधिक दस्तावेज  और हजारों वीडियो सार्वजनिक किए गए हैं। इन फाइलों में कई नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:
 
ब्रिटिश रॉयल फैमिली: फाइलों में प्रिंस एंड्रयू की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और ईमेल सामने आए हैं, जिसमें वे एक अज्ञात  महिला के साथ नजर आ रहे हैं।
नेताओं की लंबी लिस्ट: फाइलों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और कई अन्य वैश्विक नेताओं के नाम और उनके एप्स्टीन के साथ  मुलाकातों के संदर्भ हैं, हालांकि ज्युफ्रे ने ट्रंप पर सीधे तौर पर शोषण का आरोप नहीं लगाया है।
राजनीतिक त्यागपत्र: इन खुलासों के बाद ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता लॉर्ड मेंडेलसन ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

'मैक्सवेल का मुखौटा' और शिकार का तरीका

ज्युफ्रे ने बताया कि कैसे एप्स्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल (Ghislaine Maxwell) ने उन्हें ट्रंप के  'मार-ए-लागो' रिसॉर्ट से चुना था। वह लिखती हैं कि मैक्सवेल लड़कियों को यह कहकर फंसाती थी कि वह उन्हें डांस या एक्टिंग  सिखाएगी, लेकिन असल में वे उन्हें 'सेक्स स्लेव' बना रही थी।

लासों का सार: एक नजर में

मुख्य तथ्य | विवरण |
किताब का नाम: Nobody's Girl (विर्जिनिया ज्युफ्रे) |
सबसे बड़ा आरोप: एक अज्ञात प्रधानमंत्री द्वारा हिंसक दुष्कर्म |
ताजा सबूत: 30 लाख दस्तावेज और 1,80,000 तस्वीरें (फरवरी 2026) |
प्रभावित हस्तियां: प्रिंस एंड्रयू, लॉर्ड मेंडेलसन, कई ग्लोबल लीडर्स |
ज्युफ्रे की मृत्यु: अप्रैल 2025 (आत्महत्या) |

न्याय की अधूरी जंग

विर्जिनिया ज्युफ्रे की मौत के बाद उनकी यह किताब एक 'डेथ नोट' की तरह काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन  फाइलों और किताब के आधार पर आने वाले हफ्तों में कई देशों के पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों पर कानूनी  शिकंजा कस सकता है।
 
"वे सब जानते थे। एप्स्टीन के सर्कल में जो कोई भी था, उसने उसे लड़कियों को गलत तरीके से छूते देखा था। वे अंधे नहीं थे,  बस चुप थे।" — ज्युफ्रे की किताब का आखिरी अंश

