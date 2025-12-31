Welcome 2026 : 2026 का भव्य स्वागत, न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी

#WATCH | Udaipur, Rajasthan | Tourists sing and dance as they get ready to ring in #NewYear2026 pic.twitter.com/fqcj2Updkb — ANI (@ANI) December 31, 2025

दुनियाभर में नए साल का स्वागत पूरे जोश के साथ किया गया। लोगों ने आतिशबाजी और एक-दूसरे को बधाइयां देकर स्वागत किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल का स्वागत किया गया। पूरी दुनिया में नए साल 2026 के स्वागत के लिए आतिशबाजी और जश्न का भव्य आयोजन हुआ। भारत समेत कई देशों में लोग नए साल के मौके पर नाच-गाने और उल्लास के साथ शामिल हुए।मनाली में हजारों पर्यटकों ने मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का आनंद उठाते हुए नए साल का स्वागत किया। लोगों ने अयोध्या, मधुरा, वाराणसी में मंदिरों का दर्शन कर नए साल का स्वागत किया।