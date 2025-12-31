Hanuman Chalisa

Welcome 2026 : 2026 का भव्य स्वागत, न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (23:53 IST)
दुनियाभर में नए साल का स्वागत पूरे जोश के साथ किया गया। लोगों ने आतिशबाजी और एक-दूसरे को बधाइयां देकर स्वागत किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल का स्वागत किया गया। पूरी दुनिया में नए साल 2026 के स्वागत के लिए आतिशबाजी और जश्न का भव्य आयोजन हुआ। भारत समेत कई देशों में लोग नए साल के मौके पर नाच-गाने और उल्लास के साथ शामिल हुए।
मनाली में हजारों पर्यटकों ने मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का आनंद उठाते हुए नए साल का स्वागत किया। लोगों ने अयोध्या, मधुरा, वाराणसी में मंदिरों का दर्शन कर नए साल का स्वागत किया। 
देश में दिल्ली, मुंबई सहित देशभर में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि नए साल के जश्न में हुड़दंगियों पर काबू पाया जा सके।
webdunia

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और विदेश में नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और इस अवसर को नई ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक बताया।
webdunia
नए साल 2026 की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नया साल आत्म-चिंतन और नए संकल्पों का अवसर प्रदान करता है और नागरिकों से राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। Edited by : Sudhir Sharma

