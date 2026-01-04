Hanuman Chalisa

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाक

हमें फॉलो करें White House released an old video of Nicolas Maduro

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 4 जनवरी 2026 (23:48 IST)
वेनेजुएला पर सैन्‍य कार्रवाई के बाद अब व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आकर पकड़ लेने की चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है। मादुरो कहते हैं कि मुझे आकर पकड़ो! मैं यहां मिराफ्लोरेस (राष्ट्रपति महल) में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, कायरों। इस वीडियो को जारी कर अब व्हाइट हाउस निकोलस मादुरो का मजाक उड़ा रहा है। मादुरो और उनकी पत्नी को अब ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

खबरों के अनुसार, वेनेजुएला पर सैन्‍य कार्रवाई के बाद अब व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आकर पकड़ लेने की चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है। मादुरो कहते हैं कि मुझे आकर पकड़ो! मैं यहां मिराफ्लोरेस (राष्ट्रपति महल) में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, कायरों।
ALSO READ: america venezuela conflict : डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के जोहरान ममदानी, वेनेजुएला पर हमले को बताया युद्ध कानून का उल्लंघन
इस वीडियो को जारी कर अब व्हाइट हाउस निकोलस मादुरो का मजाक उड़ा रहा है। मादुरो और उनकी पत्नी को अब ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। व्हाइट हाउस द्वारा शेयर किए गए इस एडिटेड वीडियो में मादुरो के उन पुराने भाषणों के क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें वे अमेरिका को चुनौती दे रहे थे।

मादुरो को पकड़े जाने और देश से बाहर ले जाए जाने के बाद न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक कुख्यात जेल में रखा गया है। यह वही जेल है, जिसके हालात इतने खराब बताए जाते रहे हैं कि कुछ जज वहां लोगों को भेजने से इनकार कर चुके हैं। इस जेल में आर. केली और सीन 'डिडी' कॉम्ब्स जैसे मशहूर कैदी भी रह चुके हैं।
ALSO READ: US Strikes Venezuela : निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमला
मादुरो इस जेल में बंद होने वाले पहले किसी देश के राष्ट्रपति नहीं हैं। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को भी इसी जेल में रखा गया था, जब उन पर अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन तस्करी के आरोपों का मुकदमा चल रहा था। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 45 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें माफी देकर रिहा कर दिया था।

UNSC ने बुलाई आपात बैठक : वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं।
ALSO READ: Venezuela-America war : वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, भारतीय के लिए जारी हुई एडवायजरी
वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का रिएक्शन : वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चिंता जताई है और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन  दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं।
ALSO READ: Venezuela-America war: वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, ट्रंप का ऐलान- देश को US चलाएगा
वेनेजुएला पर हमले के बाद भड़के रूस और चीन : वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने दुनियाभर में भूचाल ला दिया है। राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिकी हमले और मादुरो के पकड़े जाने को लेकर तमाम देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिकी एयरस्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने पर रूस और चीन भड़क गए हैं।
Edited By : Chetan Gour

