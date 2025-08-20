व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविस बोलीं, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने भारत पर लगाईं पाबंदियां

अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (Caroline Levitt) ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाई हैं। ट्रंप ने अमेरिका आने वाली भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगा रखा है। रूसी तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा।