नेपाल में राजनीतिक हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं प्रदर्शनकारी अब नए नेता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। बालेंद्र शाह नेपाल के काठमांडू के मेयर और एक स्वतंत्र राजनीतिक नेता हैं। वे सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, बल्कि रैपर, संगीतकार, कवि और इंजीनियर भी हैं। उनके काम और लोकप्रियता के कारण प्रदर्शनकारी उन्हें नया नेतृत्व देने की मांग कर रहे हैं।





बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया जो हिंसक हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब प्रदर्शनकारी बालेंद्र शाह को नेपाल की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं जो काठमांडू के मेयर हैं।





35 साल के हैं बालेंद्र शाह : नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के फैसले के विरोध में सोमवार को लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए, सुरक्षाबलों से उनकी झड़प भी हुई। Gen-Z आंदोलन में 19 लोगों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन मंगलवार को भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। उनकी मांग थी कि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दें। जब मंगलवार को युवाओं का समूह प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल होने की कोशिश करने लगा, तब जाकर केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 35 साल के बालेंद्र शाह (Who is Balendra Shah) नेपाल की कमान संभालें।





काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह : बालेंद्र शाह को उनके समर्थक बालेन कहकर भी पुकारते हैं। वह काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर हैं। बालेंद्र शाह का जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ था। उन्होंने पहले नेपाल से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद वह पढ़ने के लिए भारत आए।





इंजीनियरिंग हैं शाह : कर्नाटक के बेलगावी स्थित विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। बालेंद्र शाह शुरुआत में नेपाल के अंडरग्राउंड हिप-हॉप जगत में एक रैपर और गीतकार के रूप में सक्रिय थे। अपने संगीत में वह हमेशा भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को उठाते थे।





मेयर चुनाव में रचा था इतिहास : बता दें कि समर्थकों की इच्छा और अपनी बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए बालेंद्र शाह ने राजनीति में आने का फैसला किया। 2022 में उन्होंने काठमांडू मेयर चुनाव का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और जब नतीजे घोषित हुए, तो उन्होंने सभी को चौंका दिया। बालेंद्र शाह ने अपने सामने खड़े कई दिग्गज प्रतिद्वंद्वियों को मात देते हुए 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की।





सबीना काफले से की शादी : बालेंद्र शाह ने सबीना काफले से शादी की है। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों पर संवाद करते रहते हैं। जब नेपाल में जेन-जी आंदोलन चल रहा था, तब बालेंद्र ने भी इसका समर्थन किया था। हालांकि अपनी उम्र सीमा के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सके थे।





सोशल मीडिया पर होने लगा ट्रेंड : बता दें कि जेन-जी आंदोलन में शामिल होने के लिए 28 वर्ष या उससे कम उम्र के युवाओं से आह्वान किया गया था। बालेंद्र शाह 35 साल के हैं। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर लिखा था, 'यह रैली स्पष्ट रूप से जेन-जी का एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन है, जिसके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूं। मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझना चाहता हूं। राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और प्रचारकों को इस रैली का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने की अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए।'





सोमवार की देर रात जब प्रदर्शनकारियों के दबाव में सरकार ने सोशल मीडिया से बैन वापस लिया, तो युवाओं ने ऑनलाइन भी अपना आक्रोश जाहिर किया। इसके बाद अचानक बालेंद्र शाह ट्रेंड करने लगा और कई यूजर्स ने बालेंद्र शाह से देश की कमान संभालने की अपील की। अब ओली के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि बालेंद्र शाह ही नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे।





क्या है मामला : पिछले सप्ताह नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप, X (पूर्व ट्विटर) समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। दरअसल इन प्लेटफॉर्म को बैन करने के पीछे की वजह बताते हुए सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नए कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थीं, जो कि फेक आईडी, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

