तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BND) को आम चुनावों में शानदार जीत दिलाई थी। बांग्लादेश को कई वर्षों के बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। तारिक रहमान की कैबिनेट में 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को जगह मिली है। कैबिनेट में डॉ. खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, शमा ओबैद को विदेश राज्य मंत्री, अमीर खसरू महमूद को वित्त और योजना मंत्री, सलाउद्दीन अहमद को गृह मंत्री, अब्दुल अवल मिंटू को पर्यावरण और वानिकी मंत्री और खंडुकर अब्दुल मुक्तदिर को वाणिज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है।