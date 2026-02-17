तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BND) को आम चुनावों में शानदार जीत दिलाई थी। बांग्लादेश को कई वर्षों के बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। तारिक रहमान की कैबिनेट में 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को जगह मिली है। कैबिनेट में डॉ. खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, शमा ओबैद को विदेश राज्य मंत्री, अमीर खसरू महमूद को वित्त और योजना मंत्री, सलाउद्दीन अहमद को गृह मंत्री, अब्दुल अवल मिंटू को पर्यावरण और वानिकी मंत्री और खंडुकर अब्दुल मुक्तदिर को वाणिज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है।
इसी बीच सुर्खियों में सामने आया शमा ओबैद इस्लाम का। मीडिया खबरों के मुताबिक वे विदेश राज्यमंत्री के रूप में अपना योगदान देंगी। यह उनकी पहली मंत्रिपद की जिम्मेदारी है। शमा ने फरिदपुर-2 सीट से BNP उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। वह पहली बार सांसद चुनी गईं हैं। इसके बाद वे सीधे मंत्री बनी हैं।
मीडिया खबरों के अनुसार शमा ओबैद इस्लाम को BNP के कार्यकारी नेतृत्व के करीबी चेहरों में गिना जाता है। तारिक रहमान के विदेश में रहते हुए पार्टी के संगठनात्मक और कूटनीतिक संवाद में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज हुई है।
मीडिया खबरों के मुताबिक शमा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की केंद्रीय कमिटी में संगठनात्मक सचिव रह चुकी हैं। शमा केएम ओबैदुर रहमान (पूर्व बीएनपी महासचिव और मंत्री) की बेटी हैं। जिनका राजनीतिक परिवार मजबूत विरासत रखता है।
उनकी मां प्रोफेसर शाहेदा ओबैद थीं। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी Awami League और BNP के बीच राजनीतिक तनाव के माहौल में, शमा ओबैद इस्लाम के बयानों और गतिविधियों को लेकर राजनीतिक बहस बढ़ी है। BNP उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पार्टी की 'मॉडर्न और ग्लोबल' छवि के रूप में पेश करती है।
इसी कारण उनका नाम अक्सर तारिक रहमान की संभावित राजनीतिक रणनीतियों के संदर्भ में जोड़ा जाता है। समय-समय पर विपक्षी नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक मामलों में पूछताछ जैसी घटनाओं के चलते भी उनका नाम सुर्खियों में रहा है।