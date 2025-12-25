क्रिसमस पर जेलेंस्की ने किसकी मांगी मौत, क्‍यों की यह दुआ, बोले- उसका नाश हो जाए...

खबरों के अनुसार, क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जनता को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए मौत की कामना की। हालांकि उन्होंने सीधे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हम सब एक ही इच्छा रखते हैं कि वह नाश हो जाए।

जेलेंस्‍की का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया, जब रूस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले यूक्रेन के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मिसाइल से अटैक किया। हालांकि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने इनमें से अधिकांश को मार गिराया। 3 साल से जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष क्रिसमस पर और भयानक हो गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शेयर किए वीडियो में कहा कि हम हर दिन सोचते हैं कि काश वो मर जाए।







यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता को संबोधित करते हुए रूस की कार्रवाई और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही पूछा कि क्या ऐसा करके रूस शांति चाहता है? इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देशवासियों से आक्रमणों के खिलाफ डटकर खड़े होने की अपील भी की। उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने यूक्रेन की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की।

