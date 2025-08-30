सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?

US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। बीच-बीच में उनकी बीमारी की भी चर्चा होती रहती है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर ट्रम्प मर चुके हैं (Trump is Dead) ट्रेंड हो रहा है। इस ट्रेंड पर 1 लाख 75 हजार से ज्यादा यूजर्स पोस्ट कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विभिन्न देशों पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में ही ट्रंप को लेकर गुस्सा है।

यदि ट्रंप मर गए हैं तो... : एक्स पर यूजर्स लगातार इस ट्रेंड को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- अगर ट्रम्प मर गए तो मैं इस ट्वीट को लाइक और रीट्वीट करने वाले को 500 डॉलर दूंगा। इसी तरह किसी ने 100 डॉलर तो किसी ने 100 डॉलर देने की पेशकश की है। कुछ लोगों ने ऐसे फोटो पोस्ट किए हैं जिसमें वे खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्ट में ट्रंप को एक ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है और साथ ही लिखा गया है- यदि ट्रंप मर गए हैं तो मैं इस ट्‍वीट को लाइक करने वाले को 100 डॉलर दूंगा।