सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 30 अगस्त 2025 (20:42 IST)
US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। बीच-बीच में उनकी बीमारी की भी चर्चा होती रहती है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर ट्रम्प मर चुके हैं (Trump is Dead) ट्रेंड हो रहा है। इस ट्रेंड पर 1 लाख 75 हजार से ज्यादा यूजर्स पोस्ट कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विभिन्न देशों पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में ही ट्रंप को लेकर गुस्सा है। 
 
यदि ट्रंप मर गए हैं तो... : एक्स पर यूजर्स लगातार इस ट्रेंड को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- अगर ट्रम्प मर गए तो मैं इस ट्वीट को लाइक और रीट्वीट करने वाले को 500 डॉलर दूंगा। इसी तरह किसी ने 100 डॉलर तो किसी ने 100 डॉलर देने की पेशकश की है। कुछ लोगों ने ऐसे फोटो पोस्ट किए हैं जिसमें वे खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्ट में ट्रंप को एक ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है और साथ ही लिखा गया है- यदि ट्रंप मर गए हैं तो मैं इस ट्‍वीट को लाइक करने वाले को 100 डॉलर दूंगा। 
एक अन्य यूजर ने लिखा- बावजूद इसके कि वह मर चुके हैं या नहीं, मैं हर उस ट्वीट को लाइक करना जारी रखूंगा जिसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प मर चुके हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा- मैं व्हाइट हाउस की वेबसाइट से हटकर एक्स पर 'ट्रम्प मर चुका है' और 'डोनाल्ड ट्रम्प कहां है' जैसे टैग लगा रहा हूं।
 
टैरिफ को लेकर चर्चा में हैं ट्रंप : उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने टैरिफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने दोस्त देश भारत पर ही सबसे ज्यादा यानी 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जबकि पाकिस्तान पर मात्र 19 फीसदी टैरिफ लगाया है। इसी के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

