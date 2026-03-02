ईरान पर हमले को लेकर भारत से क्या बोले इजराइली के एम्बेसडर रियूवेन अज़ार

#WATCH भारत में इज़राइल के एम्बेसडर, रियूवेन अज़ार ने कहा, "हम पिछले 24 घंटों से कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें विदेश मंत्री गिदोन सार और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई टेलीफ़ोन बातचीत भी शामिल है। उन्होंने हालात पर अपने विचार साझा किए और हम अपने सभी दोस्तों… pic.twitter.com/K0HeI3hoDB — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 2, 2026

अजार ने कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए बहुत बुरा होगा। इसका मतलब होगा कि ईरानी सरकार को इस इलाके के किसी भी देश को डराने और हमला करने की पूरी छूट मिल जाएगी, भले ही वह पहले की तुलना में ज़्यादा आक्रामक तरीके से ऐसा करता रहा हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस कार्रवाई से पश्चिम एशिया का क्षेत्र पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर क्षेत्र बन गया है।edited by : Nrapendra Gupta