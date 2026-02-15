Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच पर बारिश का असर? जानें कोलंबो में मौसम का हाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें India vs Pakistan T20 World Cup Match

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलंबो , रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (08:13 IST)
India vs Pakistan T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 7 बजे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला होगा। कोलंबो में बारिश के आसार को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि इसका मुकाबले पर कितना असर पड़ेगा। दोनों टीमें अपने पहले दो मुकाबले जीत चुकी हैं और जीत की रफ्तार को बनाए रखना चाहेंगी। ALSO READ: भू राजनैतिक विवादों से परे भारत-पाकिस्तान के बीच होगा विस्फोटक मुकाबला

शनिवार को कोलंबो में बारिश हुई थी। आज भी भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान कोलंबो में बारिश के आसार हैं। मैच से पहले के 5 घंटों में बारिश की संभावना 40 से 48 प्रतिशत है। टॉस के समय शाम 6:30 बजे यह बढ़कर 57 प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद शाम 7:30 से 11:30 बजे तक बारिश की संभावना घटकर 40 से 18 प्रतिशत के बीच रह जाएगी।

अगर बारिश ने मैच में बाधा डाली और 5 ओवर का खेल भी नहीं हो पाया, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा।अगर दोनों टीमें 5-5 ओवर खेल गई तो डकवर्थ-लुईस के हिसाब से मैच का नतीजा निकलेगा। दोनों का सुपर-8 में पहुंचना लगभग तय है।

मैच नहीं होने की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान विज्ञापन बाजार और ब्रॉडकास्टर को होगा। मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन का रेट 30 से 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस विश्व कप के अन्य मैचों में विज्ञापन दर 20 से 25 लाख रुपए हैं।

भारत और पाकिस्तान की टीमें मैच के लिए कोलंबो पहुंच गई है। दोनों ही टीमें अपने पहले 2 मुकाबले जीती है और इस मैच को जीतकर वे जीत का क्रम जारी रखना चाहेगी। मैच को लेकर दोनों की देशों के खेलप्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। ALSO READ: T20I वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा”, “पाकिस्तान फिसड्डी टीम, उनके बस की नहीं है”- अशोक मल्होत्रा
 
टी20 विश्व कप के इतिहास में दोनों देशों के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 7 में टीम इंडिया और 1 में पाकिस्तान की टीम विजयी रही है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE:महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, मंदिरों में लगी कतारें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels