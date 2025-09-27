क्या यूरोप पर हमला करेगा रूस, विदेश मंत्री लावरोव से जानिए

will Russia attack Europe: रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने शनिवार को विश्व के नेताओं से कहा कि उनके देश का यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनके देश (रूस) के खिलाफ किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा। लावरोव ने यूएन की वार्षिक बैठक में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की वकालत की। रूस ने ब्राजील को भी स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में काफी बदलाव आ चुका है। उन्होंने फिलिस्तीन में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की भी आलोचना की।

क्यों चिंतित है यूरोप : लावरोव ने यह बात ऐसे समय कही जब नाटो के हवाई क्षेत्र में अनधिकृत उड़ानों को लेकर हाल के सप्ताह में पूरे यूरोप में चिंता उत्पन्न कर दी है। ऐसा विशेष रूप से नाटो जेट विमानों द्वारा पोलैंड के ऊपर ड्रोन मार गिराए जाने और एस्टोनिया के यह कहने के बाद हुआ कि रूसी लड़ाकू विमानों ने उसके क्षेत्र में उड़ान भरी और 12 मिनट तक क्षेत्र में रहे। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के आरोप रूस पर लगाए गए हैं।

यूरोप पर हमले का इरादा नहीं, लेकिन... : रूस ने इससे इनकार किया कि उसके विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और कहा कि ड्रोन ने पोलैंड को निशाना नहीं बनाया। वहीं, मास्को के सहयोगी बेलारूस ने कहा कि यूक्रेन द्वारा सिग्नल-जाम करने के कारण ड्रोन मार्ग भटक गए। लावरोव ने कहा कि रूस का यूरोपीय या नाटो देशों पर हमला करने का न तो कभी इरादा रहा है और न ही है। हालांकि, मेरे देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा। (भाषा/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala