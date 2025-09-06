Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Afghanistan : चीख रही हैं मलबे में दबीं महिलाएं, किस डर से नहीं बचा रहे हैं राहतकर्मी, क्या है तालिबान का फरमान?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Women are in most trouble after earthquake in Afghanistan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (13:31 IST)
Afghanistan Earthquake News : पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद हालात बदहाल हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत महिलाओं के लिए हो रही है। भूकंप के मलबे में दबीं ये महिलाएं चीख रही हैं, लेकिन कोई राहतकर्मी उन्‍हें बचाने नहीं आ रहा है। क्‍यों‍कि अफगानिस्तान में यह कानून है कि गैर पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते। इस तालिबानी फरमान के चलते बचाव कार्य के दौरान इन पीड़ित महिलाओं को मलबे में ही उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वहीं जिन महिलाओं की मौत हो गई है, उन्हें भी कपड़ों से पकड़कर खींचा जा रहा है। 
 
खबरों के अनुसार, अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत महिलाओं के लिए हो रही है। भूकंप के मलबे में दबीं ये महिलाएं चीख रही हैं, लेकिन कोईउन्‍हें बचाने नहीं आ रहा, क्‍यों‍कि अफगानिस्तान में यह कानून है कि गैर पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते।
ALSO READ: Earthquake : अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के झटके, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी हिली धरती
अफगानिस्तान में महिला बचावकर्मियों की कमी है। इसके चलते महिला पीड़ितों के सामने खासी मुसीबत हो गई है। अफगानिस्तान में भूकंप के चलते करीब 2200 लोग मारे जा चुके हैं। हर तरफ मलबा फैला हुआ है। तालिबान ने दूसरी बार जब अफगानिस्तान में शासन शुरू किया तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी। हालांकि वह इस बात पर खरा नहीं उतरा। 
 
अफगानिस्तान में भूकंप और उसके बाद आए भीषण झटकों के कारण कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। अफगानिस्तान में महिलाओं को बिना पुरुष साथी के लंबी यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है और उन्हें ज्यादातर नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनमें गैर-लाभकारी और मानवीय संगठन भी शामिल हैं। 
ALSO READ: Earthquake zones in india : अफगानिस्तान में भूकंप का तांडव, जानिए भारत में किन जगहों पर है भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा
गौरतलब है कि अफगानिस्तान में आपदा के बाद भारत ने तुरंत राहत सामग्री और दवाइयां भेजीं। रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी अफगानिस्तान को सीधी मदद उपलब्ध कराई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी वैश्विक समुदाय से फंडिंग बढ़ाने की अपील की है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शारवाया मेटल्स का आईपीओ 1.67 गुना सब्सक्राइब, प्राइस बैंड 192-196 रुपए

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels