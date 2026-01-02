rashifal-2026

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को पत्र, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

न्यूयॉर्क , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (10:49 IST)
Zohran Mamdani news in Hindi : न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को एक पत्र लिखा है। इसमें ममदानी ने उमर और उनके परिवार से मुलाकात का उल्लेख करते हुए उनकी स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। 
 
न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि वे अक्सर खालिद की कही बातों को याद करते हैं और उनके माता-पिता से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा।
 
ममदानी ने अपने संदेश में लिखा कि वे लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं और उनकी स्थिति पर गहरी चिंता है। खालिद के पिता कासिम ने दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क में ममदानी से मुलाकात की थी। 
 
34 वर्षीय ममदानी द्वारा उमर खालिद को लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर उसी दिन जारी हुआ जब ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली।
 
जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी बनाया गया था। 
