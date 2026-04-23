आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई में

Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (17:30 IST)
Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (17:31 IST)
चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे की जगह बल्लेबाज की जगह एक गेंदबाज को तरजीह दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया है जो खुद मुंबई इंडियन्स के लिए खेल चुका है। इस गेंदबाज का नाम आकाश मधवाल है।
भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान म्हात्रे ने सीएसके के लिए इस सत्र में शानदार शुरुआत की थी, उन्होंने छह मैच में दो अर्धशतक बनाए लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी।मधवाल 30 लाख रुपये में सीएसके से जुड़े हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मधवाल इससे पहले मुंबई इंडियंस (2023, 2024) और राजस्थान रॉयल्स (2025) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
इस सत्र की शुरुआत में सीएसके के ट्रायल्स में शामिल हुए उत्तराखंड के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 17 आईपीएल मैच खेले हैं और 23 विकेट लिए हैं।बत्तीस वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अपने पहले ही सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में पांच रन देकर पांच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था।
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