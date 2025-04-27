Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अंकतालिका की निचली दो टीमों के बीच मुकाबला पर दांव पर बहुत कुछ

Advertiesment
Lucknow Super Giants
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (00:20 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (00:22 IST)
google-news
MIvsLSG चल रहे आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) की प्लेऑफ़ में पहुँचने की उम्मीदें बहुत कम रह गई हैं; पाँच बार की चैंपियन टीम को दौड़ में बने रहने के लिए अपना शेष हर मैच जीतना होगा। नौ मैचों के बाद, एमआई पॉइंट्स टेबल पर नौवें स्थान पर है। उसके पास 2 जीत और 7 हार से मिले सिर्फ़ 4 पॉइंट्स हैं, और उसका नेट रन रेट -0.803 है। लीग के पाँच मैच बाकी हैं, इसलिए टीम ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुँच सकती है, लेकिन बीच की टीमों के बीच कड़ी टक्कर को देखते हुए शायद यह भी काफ़ी न हो।

एमआई के लिए आगे का रास्ता सीधा है, लेकिन बहुत मुश्किल भी – उन्हें दौड़ में बने रहने के लिए बाकी सभी मैच जीतने होंगे और साथ ही अपना नेट रन रेट भी काफ़ी बेहतर करना होगा, जो अभी मुश्किल हालात में उनके ख़िलाफ जा रहा है।

हालाँकि, अगर वे सभी मैच जीत भी लेते हैं, तो भी क्वालिफ़िकेशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनसे ऊपर की कई टीमें पहले से ही 14 पॉइंट्स के आँकड़े को पार करने या उसकी बराबरी करने की मज़बूत स्थिति में हैं।इसका मतलब है कि एमआई को लीग में दूसरी जगहों पर आने वाले नतीजों पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना होगा।
webdunia

असल में, मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ़ में पहुँचने के मौके गणितीय रूप से तो ज़िंदा हैं, लेकिन बहुत कम हैं। टीम को अपने नतीजों और नेट रन रेट, दोनों में जबरदस्त सुधार की जरूरत है, साथ ही टूर्नामेंट के बाकी मैचों में भी अपने पक्ष में नतीजे आने की उम्मीद करनी होगी।

पंड्या (146 रन और चार विकेट) और सूर्यकुमार (186) का अब तक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिससे मुंबई को काफी नुकसान हुआ है। विशेषकर तब जबकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण नहीं खेल पा रहे हैं।मुंबई को अगर मगर से क्वालीफाई करने की उम्मीद बनाए रखने के लिए अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे और साथ ही अन्य टीम के परिणाम भी अपने अनुकूल रहने के लिए प्रार्थना करनी होगी।

आईपीएल 2026 की ताजा खबरों को पढ़ने के लिए क्लिक करें

मुंबई इंडियंस और एलएसजी का इस सत्र में प्रदर्शन एक जैसा रहा है। यह दोनों ही टीमें बल्लेबाजों की सामूहिक विफलता से जूझ रही हैं, जिसने अंतिम चार में पहुंचने की उनकी संभावनाओं को काफी हद तक धूमिल कर दिया है।एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी टीम लगातार पांच मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे खिसक गई है।

एलएसजी ने पहले मैच में हार के साथ शुरुआत करने के बाद लगातार दो जीत से वापसी की। हालांकि जब उनकी टीम को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था तब वह ऐसा नहीं कर पाई। उसके गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है लेकिन बल्लेबाजों की कमजोरी उसकी राह में रोड़ा बन रही है।एलएसजी के पिछले मैच में मोहसिन खान ने 23 रन देकर पांच विकेट लिए थे लेकिन उनका यह शानदार प्रयास टीम को दो अंक नहीं दिला पाया क्योंकि सुपर ओवर में खराब फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन को भेजने का फैसला गलत साबित हुआ। 
webdunia

टीम इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराी, दीपक चाहर, एएम गजनफर, कृष भगत, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।

लखनऊ सुपर जाइंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, अवेश खान, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, एनरिक नोर्किया, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव।

समय:- शाम 7:30 बजे 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सुदर्शन और सुंदर ने पंजाब से लिया पिछली हार का बदला, 4 विकेट से जीता गुजरात

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels