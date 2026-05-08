WAGs में से G गायब, हनी ट्रैप की आशंका के कारण बोर्ड का फ्रैंचाईजी को फरमान

BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (15:11 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (15:19 IST)
आईपीएल में WAGS (Wife & Girlfriends) से अब G गायब होने वाला है।  इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान कई खिलाड़ियों की प्रेमिकाएँ उनके होटल के कमरे में रुकती है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हनी ट्रैप की आशंका के चलते फ्रैंचाइजी को 7 पन्ने वाला फरमान जारी किया है।

गौरतलब है कि बोर्ड के सूत्रों तक यह खबर आई थी कि प्रेमिकाओं का होटल में खिलाड़ियों के साथ रहना हनी ट्रैप का जोखिम बढ़ाता है जिसके कारण फिक्सिंग को अंजाम दिया जा सकता है।
इसके साथ ही बोर्ड के सचिव देवजीत सैकेया ने कहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति खिलाड़ी के होटल रूम में नहीं जा सकता अगर कोई जाना चाहे तो टीम मैनेजर की लिखित अनुमति लेनी होगी। वहीं खिलाड़ी रात को होटल से बाहर जाए तो सुरक्षा अधिकारी को बताना होगा।

इसके अलावा वेपिंग यानि कि ई सिगरेट पर भी बोर्ड ने सख्त रवैया अपनाया है। ड्रेसिंग रुम या फ्लाइट में अगर खिलाड़ी ई सिगरेट फूंकते हुए दिखाई दिए तो उनपर कड़ी कार्यवाही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैंचाइजी पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

