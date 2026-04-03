आर्या की आतिशी पारी के बाद श्रेयस का 50, पंजाब ने चेन्नई को 5 विकेटों से हराया

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (23:56 IST)
Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (12:05 IST)
CSKvsPBKS कप्तान श्रेयस अय्यर (50), प्रभसिमरन सिंह (43) और प्रियांश आर्य (39) की विस्फोटक पारियों की बदौलत पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के सातवें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को उसके घरेलू मैदान पर आठ गेंदें शेष रहते पांच विकेट से शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स की टीम चार अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।
210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़ कर अच्छी शुरुआत की। पांचवें ओवर में मैट हेनरी ने प्रियांश आर्य को आउट कर चेन्न्ई को पहली सफलता दिलाई। प्रियांश आर्य ने तीन चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 39 रन बनाये। नौवें ओवर में प्रभसिमरन सिंह रनआउट हुये।
प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए 43 रनों की पारी खेली। इसके बाद 12वें ओवर में अंशुल काम्बोज ने कूपर कॉनली का शिकार कर लिया। कूपर कॉनली ने 22 गेंदों में छह चौके लगाते हए 36 रन बनाये। 17वें ओवर में अंशुल काम्बोज ने श्रेयस अय्यर आउट कर पंजाब को चौथा झटका दिया। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। अगले ही ओवर में मैट हेनरी ने नेहाल बढ़ेर (10) का शिकार कर पंजाब किंग्स को संकट में डाल दिया।
पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवरों में पांच विकेट पर 210 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम कर लिया। शशांक सिंह (14) और मार्कस स्टॉयनिस (नौ) रन बनाकर नाबाद रहे। यह चेन्नई सुपर किंग्स की घरेलू मैदान में यह छठी हार है और अंक तालिक में सबसे निचले पायदान पर है।चेन्नई सुपर किंग्स ने मैट हेनरी और अंशुल काम्बोज ने दो-दो विकेट लिये।