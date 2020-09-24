IPL 2026: चेन्नई को मिली पहली जीत, दिल्ली को 23 रनों से हराया

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (00:08 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (00:16 IST)
CSKvsDC चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 की पहली जीत मिली जब उसने चेपॉक के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनो से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर 212 रन बनाए थे। जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 189 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने अर्धशतक जड़ा लेकिन जेमी ओवर्टन के 4 विकेटों ने टीम की हालत खस्ता कर दी।
एकादश इस प्रकार है:-
चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह और खलील अहमद।
दिल्ली कैपिटल्स: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार।