अंतिम पड़ाव पर भी चोट से परेशान चेन्नई, अंग्रेज ऑलराउंडर पहुंचा स्वदेश

इस सीज़न में इस समय तक ओवर्टन 17.78 की औसत और 8.89 की इकॉनमी के साथ 14 विकेट लेकर CSK के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। CSK के पिछले मुक़ाबले में वह प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे थे, 11 मई को LSG के ख़िलाफ़ चेपॉक में CSK की पांच विकेट से जीत में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे।
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2026
Jamie Overton has a right thigh injury and will be returning to the UK for further assessment and management. pic.twitter.com/pzlO5qE9Dp
CSK IN IPL 2026
- Ellis ruled out of IPL
- Khaleel ruled out of IPL
- Mhatre ruled out of IPL
- Ghosh ruled out of IPL
- Dhoni hasn't played a single game
- Spencer missed half of the season
- Brevis missed the first 3 games
- Overton returned to UK for a right thigh injury pic.twitter.com/1nz9RlscQb
— Johns. (@CricCrazyJohns) May 14, 2026बुधवार को ही CSK ने चोट के चलते सीज़न से बाहर हुए रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटका के ऑलराउंडर मक्नील नोरोन्हा को अपने दल में शामिल किया था। इस सीज़न अब तक CSK के कुल चार खिलाड़ी पूरे सीज़न से बाहर हो चुके हैं। घोष के अलावा, नैथन एलिस, आयुष म्हात्रे और ख़लील अहमद सीज़न से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही एम एस धोनी और ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ स्पेंसर जॉनसन अभी तक इस सीज़न एक भी मुक़ाबला नहीं खेल पाए हैं।इस समय CSK 11 मुक़ाबलों में छह जीत के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है।