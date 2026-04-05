चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (19:14 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (22:04 IST)
CSKvsRCB चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। गौरतलब है कि चेन्नई अपनी पहली जीत की दरकार में है। चेन्नई सुपर किंग्स 3 साल से अपने चिर प्रतिद्वंदी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से नहीं जीत पाई है। आज वह यह हार का सिलसिला तोड़कर टूर्नामेंट की पहली जीत अर्जित करना चाहेगी।
ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा यह हाई स्कोरिंग ग्राउंड है लेकिन यह पिच अच्छी दिख रही है। यहां पर कुछ रन बनने वाले हैं। हम उन्हें कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। धोनी का जहां तक सवाल है तो वो धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं। कई बार इसमें थोड़ा समय लग जाता है। पहला गेम हमारे लिए निराशाजनक रहा था लेकिन दूसरे में बैटिंग में काफी सुधार आया था।
वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। हालांकि यह हार्ड पिच लग रही है, इसलिए बल्लेबाजी करके भी खुश हैं। यह फ्रेश विकेट है। प्लेयर्स ने पिछले मैच में काफी अच्छा खेला था और हम उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहेंगे।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-
चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज़ खॉ़न, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवर्टन, मैट हेनरी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और खलील अहमद।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (एकादश): फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जैकब डफी।