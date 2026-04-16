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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ मैच के दौरान इस गीत पर भड़की चेन्नई सुपर किंग्स

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Chennai Super Kings
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:35 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:37 IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ मैच में एक तरफा हार गई चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच के दौरान डीजे के गानों के विकल्प को लेकर शिकायत की है। टीम प्रबंधन ने कहा है कि टीम को डोसा सांभार चटनी का गाना कई मौकों पर नागवार लगा जब चेन्नई के बल्लेबाज लगातार पवैलियन लौट रहे थे।
5 अप्रैल को खेले गए इस मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टी20 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 43 रन से हरा दिया था।

आरसीबी ने टिम डेविड (नाबाद 70) और देवदत्त पडीक्कल (50 रन) के अर्धशतकों के अलावा कप्तान रजत पाटीदार के नाबाद 48 रन और फिल सॉल्ट के 46 रन से तीन विकेट पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था।

इसके बाद उसके गेंदबाजों के आगे सीएसके का शीर्ष क्रम चरमरा गया और सरफराज खान (50 रन) के अर्धशतक के बावजूद टीम 19.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई थी।

आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने जबकि जैकब डफी, कृणाल पंड्या और अभिनंदन सिंह ने दो दो विकेट लिए थे। सूयश शर्मा ने एक विकेट झटका था। सीएसके के लिए सरफराज के अलावा प्रशांत वीर ने 43 रन और जेमी ओवरटन ने 37 रन बनाए थे।

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