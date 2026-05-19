चेन्नई की 7वीं हार, Thala For a Reason की मौजूदगी में आई, प्लेऑफ मुश्किल

चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की 7वीं हार Thala For a Reason की मौजूदगी में आई। कल अपराह्न से ही यह अफवाह गर्म थी कि महेंद्र सिंह धोनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल सकते हैं और शायद संन्यास भी ले सकते है। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात हुआ और टॉस जीतने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने यह साफ कर दिया कि वह साथ आए जरुर है लेकिन खेलने के लिए फिट नहीं है।







EMOTIONAL MS DHONI AT CHEPAUK pic.twitter.com/IOMQDHd3Mu — Johns. (@CricCrazyJohns) May 18, 2026 Thala watching today's loss pic.twitter.com/8uCQD9t9d9 महेंद्र सिंह धोनी कल चेन्नई की जर्सी में डगआउट में मौजूद थे। पारी के अंतराल के दौरान उन्होंने टीम के साथ फोटो भी ली। हालांकि 7 नंबर की जर्सी के लिए मशहूर धोनी को इस सत्र में चेन्नई की सातवीं हार आंखो देखी लगी। अब चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अंतिम मैच जीतना होगा और यह उम्मीद करनी होगी कि पंजाब अंतिम मैच हार जाए।

— Sagar (@sagarcasm) May 18, 2026 CSK EDIT FOR THALA DHONI pic.twitter.com/YVRtJAlCGX

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 19, 2026 मैच की बात करें तो ईशान किशन के 70 रन और पैट कमिंस के तीन विकेट की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में प्लेआफ में जगह पक्की कर ली।



मैच की बात करें तो ईशान किशन के 70 रन और पैट कमिंस के तीन विकेट की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में प्लेआफ में जगह पक्की कर ली।

जीत के लिये 181 रन का लक्ष्य चेपॉक की धीमी विकेट पर आसान नहीं था। ईशान ने हालांकि 47 गेंद की अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाकर इसे आसान बना दिया। हेनरिच क्लासेन ने 26 गेंद में 47 रन बनाये और दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 75 रन की साझेदारी करके हैदराबाद को 19 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन तक पहुंचाया।





इससे पहले कमिंस ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिये लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने सात विकेट पर 180 रन बना लिये।हैदराबाद के कप्तान कमिंस ने 28 रन देकर तीन विकेट चटकाये।





सनराइजर्स के अब 16 अंक है और उसे एक मैच और खेलना है। इस नतीजे के बाद गुजरात टाइटंस (16 अंक) भी प्लेआफ में पहुंच गई है।रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (18 अंक) पहले ही प्लेआफ में पहुंच चुकी है और अब बस एक स्थान के लिये मुकाबला है। चेन्नई के 13 मैचों में 12 अंक है और वह दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है।

