उर्विल पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक का श्रेय (Video)

चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने हाल ही में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेली गई रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतकीय पारी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने कहा महेंद्र सिंह धोनी के आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने एक एतिहासिक पारी खेली। उन्होंने माही को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि धोनी ने हमेशा कहा कि खुद पर भरोसा रखो।





महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के एक दिन पहले उर्विल से नेट प्रेक्टिस ना करने को कहा था क्योंकि वह चाहते थे कि उर्विल नेट्स में नहीं बल्कि मैच में रन बनाए।





URVIL × DHONI BOND



- Mahi is the Big Brother for all CSK youngsters. pic.twitter.com/fg09NOe8Cv — Johns. (@CricCrazyJohns) May 12, 2026 उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में दो चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए 65 रनों की पारी खेली और चेन्नई को सालों बाद 180 प्लस रनों का चेस करवाया। उर्विल ने 2024-25 के सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी की छह पारियों में 230 के स्ट्राइक रेट और लगभग 79 की औसत से कुल 315 रन बनाए थे, जिसमें 20 छक्के शामिल थे, जो कि इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक था।उर्विल के इस प्रदर्शन को देखते हुए ही चेन्नई ने उनको टीम से जोड़ा।

उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में दो चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए 65 रनों की पारी खेली और चेन्नई को सालों बाद 180 प्लस रनों का चेस करवाया। उर्विल ने 2024-25 के सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी की छह पारियों में 230 के स्ट्राइक रेट और लगभग 79 की औसत से कुल 315 रन बनाए थे, जिसमें 20 छक्के शामिल थे, जो कि इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक था।उर्विल के इस प्रदर्शन को देखते हुए ही चेन्नई ने उनको टीम से जोड़ा।