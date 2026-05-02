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7 विकेट से राजस्थान को हराकर दिल्ली ने किया अपने इतिहास का सबसे बड़ा चेस

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DCvsRR
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (09:31 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (09:37 IST)
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DCvsRR केएल राहुल (75), पथुम निसंका (62) और नीतीश कुमार राणा (33) की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को पांच गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज करते हुए आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। यह टूर्नामेंट में आआर की चौथी हार है।

आशुतोष शर्मा 15 गेंदों में (नाबाद 25) और ट्रिस्टन स्टब्स 11 गेंदों में (नाबाद 18) रनों की सूझबूझ भरी पारी ने आखिरीकार दिल्ली कैपिल्टस को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दिला दी। 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को पथुम निसंका और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई।
10वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने पथुम निसंका को पगबाधा आउट कर आरआर को पहली सफलता दिलाई। पथुम निसंका ने 33 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 62 रनों की पारी खेली। 15वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुये। उन्होंने 17 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाते हुए 33 रन बनाये। अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने केएल राहुल को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका दिया। केएल राहुल ने 40 गेंदों में छह चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 75 रनों की पारी खेली।

दिल्ली कैपिटल्स ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 226 रन बनाकर मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया। आशुतोष शर्मा ने अपनी पारी में चार चौके लगाये। वहीं स्टब्स ने एक चौका और एक छक्का जड़ा।आरआर के लिए जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और रवींद्र जडेजा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

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