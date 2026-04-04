2 मैच हार चुकी चेन्नई के सामने चिर प्रतिद्वंदी गत विजेता बैंगलोर की बड़ी चुनौती

CSKvsRCB अगर क्रिकेट सिर्फ़ बल्ले और गेंद का खेल होता, तो कोई इसे इतने ड्रामे के साथ लिखने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन फिर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी सिर्फ़ क्रिकेट नहीं रहा है। यह एक नाटक है, और कभी-कभी, आँकड़ों के साथ परोसा गया दिल टूटने का एहसास भी।





इस लंबी चलने वाली गाथा का ताज़ा एपिसोड चिन्नास्वामी स्टेडियम में आ रहा है, एक ऐसी जगह जहाँ बाउंड्री छोटी हैं, खिलाड़ियों का मिज़ाज और भी छोटा है, और गेंदबाज अक्सर ऐसे लोगों की तरह दिखते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई गलत मोड़ ले लिया हो। बेंगलुरु एक खास तरह के अंदाज़ के साथ मैदान में उतरता है, ऐसा अंदाज़ जो चेन्नई के खिलाफ़ हाल के मुकाबलों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार तीन बार जीतने से आता है।





क्रिकेट की भाषा में, इसे मोमेंटम (गति) कहा जाता है; इंसानी भाषा में, इसे आत्मविश्वास कहा जाता है जो कभी-कभी घमंड की हद तक पहुँच जाता है।





दूसरी ओर, चेन्नई एक ऐसे अनुभवी सज्जन की तरह आती है जिसने अपना चश्मा कहीं खो दिया हो। उन्हें पता है कि क्या करना है, उन्हें याद है कि यह कैसे करना है, लेकिन किसी तरह, इस सीजन के शुरुआती मैचों में इसे ठीक से कर पाना उनके लिए मुश्किल रहा है। दो हारों ने पहले ही दबे-छिपे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, ऐसे सवाल जो पहले तो विनम्रता से पूछे जाते हैं, और फिर जब नतीजे बेहतर नहीं होते तो ज़ोर से दोहराए जाते हैं।





बेंगलुरु की बल्लेबाज़ी कुछ ऐसी रही है कि दर्शक गेंदबाज़ों के अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। विराट कोहली एक बार फिर इस उथल-पुथल के बीच एक मजबूत सहारा बने हैं, और इतनी सहजता से पारी को संभालते हैं कि यह एक रस्म जैसा लगने लगता है।





देवदत्त पडिक्कल ने अपनी निडर बल्लेबाज़ी से टीम में युवा जोश भरा है, जबकि रजत पाटीदार ने दिखाया है कि पारी को खत्म करना (फिनिशिंग) सिर्फ़ एक कला नहीं, बल्कि एक बयान भी है। साथ मिलकर, उन्होंने बेंगलुरु को तेज शुरुआत करने और उससे भी तेज अंत करने की सहूलियत दी है।





उनके पीछे एक सहायक टीम है जो सिर्फ़ सहायक बनकर रहने से इनकार करती है। फिलिप सॉल्ट अपने इरादे ज़ाहिर करते हैं, जितेश शर्मा टीम को लचीलापन देते हैं, टिम डेविड एक ऐसे शांत लेकिन खतरनाक खिलाड़ी की तरह आते हैं जो छोटी-मोटी बातों के बजाय छक्के मारना ज़्यादा पसंद करता है। रोमारियो शेफर्ड अपनी ताक़त और मोमेंटम, दोनों से टीम में योगदान देते हैं।





क्रुणाल पांड्या, जो हमेशा से एक उपयोगी ऑलराउंडर रहे हैं, अपनी शांति से टीम के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं; उनकी यह शांति बताती है कि उन्होंने इस खेल को इतना करीब से देखा है कि अब इस खेल में आने वाली कोई भी चुनौती उन्हें हैरान नहीं कर सकती।





उनके गेंदबाज़ भी सिर्फ़ दर्शक बनकर नहीं रहे हैं। जैकब डफी ने अपनी अनुशासित और असरदार गेंदबाज़ी से तुरंत ही अपनी छाप छोड़ी, और अहम मौकों पर विकेट चटकाए। भुवनेश्वर कुमार, जो एक पुरानी घड़ी की तरह भरोसेमंद हैं, ने गेंदबाज़ी को कसी हुई रखा है, जबकि सहायक गेंदबाज़ों ने यह सुनिश्चित किया है कि विरोधी टीम कभी भी पूरी तरह से सहज न हो पाए।





चेन्नई की बल्लेबाज़ी की कहानी कुछ और ही है-एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद तो है, लेकिन उसमें निरंतरता की कमी आड़े आती रहती है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर पारी की शुरुआत को सही दिशा देने की ज़िम्मेदारी है, जबकि संजू सैमसन अपनी कलात्मकता और किसी भी शांत ओवर को एक धमाकेदार ओवर में बदलने की क्षमता लेकर आते हैं।





आयुष म्हात्रे ने एक आत्मविश्वास से भरी अर्धशतकीय पारी खेलकर पहले ही अपनी काबिलियत की झलक दिखा दी है, और सरफराज खान अपनी तेज़-तर्रार बल्लेबाज़ी से मध्यक्रम में एक अलग ही तरह का रोमांच और अप्रत्याशितता जोड़ते हैं।





हालाँकि, शिवम दुबे इस टीम में सबसे दिलचस्प खिलाड़ी बने हुए हैं। उनकी जब चाहें तब बाउंड्री पार करने की क्षमता उन्हें एक हथियार भी बनाती है और एक चेतावनी भी। चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर, जहाँ गेंद सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से बाउंड्री की ओर भागती है, उनका किरदार और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर वह क्रीज़ पर ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं, तो वह किसी की भी परवाह किए बिना पूरे मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।





बाकी के बल्लेबाज़ टीम को गहराई तो देते हैं, लेकिन उनमें हमेशा निरंतरता देखने को नहीं मिलती। चेन्नई के सामने चुनौती प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि सही समय पर उस प्रतिभा को एकजुट होकर प्रदर्शन में बदलने की है। आखिर, क्रिकेट सिर्फ़ अलग-अलग खिलाड़ियों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और संवाद का खेल है।





गेंदबाज़ी के मोर्चे पर, चेन्नई की टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आई है। तेज़ गेंदबाज़ों में मैट हेनरी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साबित हुए हैं; उन्होंने विकेट तो चटकाए हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपने साथी गेंदबाज़ों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है।





अंशुल कंबोज ने तो काफ़ी मेहनत की है, लेकिन खलील अहमद अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। वहीं, स्पिन गेंदबाज़ नूर अहमद को अपनी फिरकी का इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु के मैदान पर गेंदबाज़ी के दौरान होने वाले ज़ोरदार हमलों का सामना करने और उन पर काबू पाने के नए तरीके खोजने होंगे। यहाँ गेंदबाज़ी करने का मतलब सिर्फ़ अपना दबदबा बनाना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ अपनी पारी को बचाए रखना है।





हमेशा की तरह, इस मैदान की पिच भी रनों की बौछार का वादा करती है। यह पिच उन दर्शकों को शायद ही कभी निराश करती है, जिन्हें गेंद को रात के आसमान में ओझल होते देखना पसंद है। पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमें 200 से ज़्यादा के स्कोर का लक्ष्य रख सकती हैं; वहीं, दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने वाली टीमों के लिए ओस की वजह से परिस्थितियाँ अक्सर थोड़ी ज़्यादा आसान और मददगार साबित होती हैं।





संभावना यही है कि कप्तान पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला करेंगे, और फिर शाम का बाकी समय अपने उस फ़ैसले पर दोबारा विचार करते हुए बिताएँगे।





और इस तरह, इस मैच की कहानी अपने आप ही लिखी जाती चली जाएगी। आरसीबी, आत्मविश्वास से लबरेज होकर, चेन्नई पर अपनी हालिया बढ़त को और बढ़ाना चाहती है। सीएसके, शुरुआती झटकों से जूझते हुए, न केवल जीत बल्कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को भी वापस पाना चाहती है। एक टीम अपनी लय बनाए रखने की कोशिश कर रही है; तो दूसरी उसे पाने की।





आखिरकार, इस तरह के मैचों का फैसला केवल फॉर्म या आंकड़ों से नहीं, बल्कि कुछ खास पलों से होता है – जैसे कोई शानदार कैच, कोई गलत समय पर खेला गया शॉट, या कोई ऐसा गेंदबाज जो ठीक सही समय पर अपनी सही लेंथ पकड़ ले। और कभी-कभी, यह सब केवल किस्मत का खेल होता है, जो हुनर के रूप में सामने आता है।





अगर आरसीबी जीतती है, तो यह हाल के दिनों में चेन्नई पर उसकी बढ़ती पकड़ का एक और अध्याय होगा। अगर सीएसके जीतती है, तो यह याद दिलाएगा कि रिकॉर्ड की तरह, इज़्ज़त को भी चुनौती दी जा सकती है। किसी भी तरह, दर्शक जीतता है। और क्रिकेट में, ज़िंदगी की तरह, अक्सर यही एकमात्र पक्का भरोसा होता है।





टीम इस प्रकार हैं:



रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल।





चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान।





मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा।

