82 रनों से हैदराबाद को रौंदकर गुजरात पहुंची अंक तालिका के शीर्ष पर

GTvsSRH गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को मंगलवार को 82 रन से हराकर लगातार पांचवीं जीत के साथ आईपीएल अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।साइ सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों से गुजरात ने पांच विकेट पर 168 रन बनाये। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 14 . 5 ओवर में 86 रन पर आउट हो गए । कैगिसो रबाडा ने शीर्ष क्रम की बखिया उधेड़ते हुए 28 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि जैसन होल्डर ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाये।





इस जीत के साथ गुजरात 12 मैचों में 16 अंक लेकर शीर्ष पर है जबकि सनराइजर्स 12 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं ।गत चैम्पियन आरसीबी 11 मैचों में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। जीत के लिये 169 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स ने सात विकेट 60 रन पर गंवा दिये थे । रबाडा ने अपने चार ओवर में तीन विकेट चटकाते हुए सनराइजर्स को लगातार झटके दिये। वहीं मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर ही मैडन डालते हुए ट्रेविस हेड का अहम विकेट लिया जिन्होंने निशांत सिंधू को आसान कैच थमाया । सिराज ने तीन ओवर में सिर्फ 11 रन देकर एक विकेट लिया।अभिषेक शर्मा (छह) को भी रबाडा ने ही रवाना किया । चौथे ओवर में ईशान किशन (11) ने विकेट के पीछे कैच थमाया।रबाडा ने अपने आखिरी ओवर में आर स्मरण को मिड आन पर शुभमन गिल के हाथों लपकवाया तब सनराइजर्स का स्कोर चार विकेट पर 32 रन था। हेनरिच क्लासेन 11 रन बनाकर होल्डर का शिकार हुए जिनका कैच विकेट के पीछे जोस बटलर ने लपका । होल्डर ने ही नीतिश कुमार रेड्डी (दो) का भी विकेट लिया।प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाये।