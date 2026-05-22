गुजरात ने थमाई चेन्नई को सबसे बड़ी हार, प्लेऑफ से भी किया बाहर

CSKvsGT साई सुदर्शन (84), कप्तान शुभमन गिल (64) और जॉस बटलर (नाबाद 57) की शानदार पारियों के बाद मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान (3-3 विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL2026) के 66वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया। यह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है।

गुजरात टाइटंस ने आज अपने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अब गुजरात के 18 अंक हो गए हैं और उनके टॉप-2 की दावेदारी भी मजबूत हो गई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स का सफर एक बड़ी हार के साथ समाप्त हो गया है। वो अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए हैं। गुजरात ने जब 229 का स्कोर बनाया था, तभी सीएसके मैच से बाहर हो गई थी। इसके बाद पावरप्ले में ही उन्होंने अपने चार विकेट गंवा दिए और यहां से उनकी जीत की उम्मीदें भी खत्म हो गईं।





सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए। उर्विल पटेल भी खाता नहीं खोल पाए। हालांकि निचले क्रम में शिवम दुबे ने 17 गेंद पर 47 रन बनाकर उम्मीदें जगा दी थीं लेकिन उनके आउट होने के बाद एक बार फिर पारी बिखर गई। 14 मैचों में 6 जीत और 8 हार के साथ सीएसके के सफर का यहीं पर समापन हुआ। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 29 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। संजू सैमसन (शून्य), कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (16) और उर्विल पटेल (शून्य) पर आउट हुये। इसके बाद कार्तिक शर्मा ने मैथ्यू शॉट के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। छठे ओवर में कगिसो रबाड़ा ने मैथ्यू शॉट 14 गेंदों में 24 रन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। अगले ओवर में कार्तिक शर्मा (16) रनआउट हुये।





शिवम दुबे ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। 11वें ओवर में राशिद खान ने शिवम दुबे को आउट कर चेन्नई की उम्मीदों पर पारी फेर दिया। शिवम दुबे ने 17 गेंदों में चार चौके और चार छक्के लगाते हुए 47 रनों की पारी खेली। इसके बाद चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण के आगे नहीं टिक सका और उसकी पूरी टीम 13.4 ओवरों में 140 रन पर सिमट गई। अंशुल कम्बोज (19), डेवाल्ड ब्रेविस (आठ) और नूर अहमद (एक) रन बनाकर आउट हुये। रबाड़ा ने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन (शून्य) को आउटकर चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का अंत किया।

We are running out of space to fit all these records! #TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvCSK | @ShubmanGill | @sais_1509 pic.twitter.com/ljFXTDLnVt — IndianPremierLeague (@IPL) May 22, 2026 गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्म्द सिराज, कगिसो रबाड़ा और राशिद खान ने तीन-तीन विकेट लिये।इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 125 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। 13वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन ने शुभमन गिल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। शुभमन गिल ने 37 गेंदों में सात चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 65 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अंशुल कम्बोज ने साई सुदर्शन को बाउंड्री पर कैच आउट कराया। साई सुदर्शन ने 53 गेंदों में सात चौके और चार छक्के लागते हुए 84 रन बनाये। इसी ओवर की अगली गेंद पर राहुल तेवतिया बिना खाता खोले ही रनआउट हो गये। पारी की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर (सात) रन विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुये। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 229 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जॉस बटलर ने 27 गेंदों में पांच चौके और चार छक्के उड़ाते हुए नाबाद 57 रन बनाये।चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कम्बोज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।