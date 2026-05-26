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क्वालिफायर 1 में गुजरात ने बैंगलूरू के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी (Video)

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BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (19:04 IST) Updated Date: Tue, 26 May 2026 (19:13 IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ धर्मशाला में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।गुजरात ने अर्शद खान की जगह कुलवंत को मौका दिया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु की टीम में कोई बदलाव नहीं है।

टीम इस प्रकार हैं: (Playing XI & Impact Sub)

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रवि श्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, राहुल तेवतिया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

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