गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का औरेंज और पर्पल कैप तालिका में दबदबा

गुजरात टाइटंस अब लगभग क्वालिफायर 1 खेलने की तैयारी कर रही है। उसका एक कारण है टीम का संतुलन और यही संतुलन औरेंज और पर्पल कैप में भी दिख रहा है। जहां एक ओर बल्लेबाज औरेंज कैप तालिका में शीर्ष पर है वहीं गेंदबाजों ने भी इस फहरिस्त में अपना नाम जोड़ना शुरु कर दिया है। गेंदबाजों ने ना केवल विकेट चटकाए हैं पर ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदें डाली है।





अहमदाबाद में GT की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर 89 रन की बड़ी जीत के बाद IPL 2026 की ऑरेंज और पर्पल कैप तालिका की स्थिति कुछ ऐसी है।





ऑरेंज कैप तालिका



इस मैच में शुभमन गिल सबसे पहले शीर्ष पर पहुंचे, जब उन्होंने 37 गेंदों में 64 रन की पारी खेली और इससे उनके इस सीज़न में 616 रन हो गए। इस मैच के शुरू होने से पहले गिल के 552 रन थे, जबकि उनके सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन के नाम 554 रन थे। जैसे ही गिल ने अपनी 125 रन की ओपनिंग साझेदारी में साई सुदर्शन से ज्यादा रन बनाए, ऑरेंज कैप उनके पास चली गई।





लेकिन पारी ख़त्म होते-होते गिल फिर दूसरे स्थान पर पहुंच गए और साई सुदर्शन 53 गेंदों में 84 रन बनाकर 638 रन के साथ शीर्ष स्थान पर आ गए।





इस तरह GT के दो बल्लेबाज़, शीर्ष दो स्थानों पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी, जिनके नाम 579 रन हैं। उनके बाद 563 रन के साथ चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मिचेल मार्श का नाम आता है, जबकि सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH) के हाइनरिक क्लासन 555 रन के साथ शीर्ष-5 को पूरा करते हैं।





शुक्रवार रात SRH और RCB के मुक़ाबले के बाद यह तस्वीर फिर बदल सकती है। क्लासन के पास अपने रनों की संख्या को और बढ़ाने का मौक़ा होगा, वहीं RCB के विराट कोहली (542 रन) भी आगे बढ़ सकते हैं। SRH के अभिषेक शर्मा 507 रन के साथ आठवें और इशान किशन 490 रन के साथ नौवें स्थान पर हैं।





पर्पल कैप तालिका



RCB के तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार काफ़ी आगे निकलते दिख रहे थे, लेकिन GT के कगिसो रबाडा ने CSK के ख़िलाफ़ 3 विकेट लेकर कुल 24 विकेटों के साथ भुवनेश्वर की बराबरी कर ली। हालांकि भुवनेश्वर की इकॉनमी 7.70 है जबकि रबाडा की 9.18, इसलिए पर्पल कैप फिलहाल भुवनेश्वर के पास ही बनी हुई है। शुक्रवार को SRH के ख़िलाफ़ उनके पास विकेटों की संख्या को और बढ़ाने का मौक़ा होगा।





गुरूवार के मैच में मोहम्मद सिराज ने भी तीन विकेट लिए और इसके साथ उनके 17 विकेट हो गए और वह अब सातवें स्थान पर हैं।दो और गेंदबाज़ शीर्ष-4 में पहुंचे। अंशुल कम्बोज ने साई सुदर्शन का विकेट लेकर 21 विकेट पूरे किए और तीसरे स्थान पर पहुंच गए। वहीं राशिद ख़ान ने भी मैच में तीन विकेट लिए और 19 विकेट के साथ चौथे नंबर पर आ गए। राजस्थान रॉयल्स के जोफ़्रा आर्चर और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कार्तिक त्यागी 18-18 विकेट के साथ शीर्ष-4 और सिराज के बीच मौजूद हैं।

