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राहुल और मिलर की पारी पर फिरा पानी, गुजरात ने दिल्ली को 1 रन से हराया

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Gujarat Titans
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:52 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:58 IST)
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DCvsGT केएल राहुल 92 रन और डेविड मिलर की नाबाद 41 रनों की पारी पर तब पानी फिर गया जब गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत अर्जित की और दिल्ली का विजय रथ उसके घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर रोक दिया। 

211 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल और मिलर ने लगभग काम कर ही दिया था लेकिन मिलर के अतिआत्मविश्वास के कारण दिल्ली को 1 रन से हारना पड़ा जब मिलर ने 2 गेंदें शेष रहते हुए 1 रन नहीं लिया। अंतिम गेंद पर वह बल्ला गेंद को नहीं छू पाए और कुलदीप यादव रन आउट हो गए।
दिल्ली कैपिटल्स (एकादश):- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

गुजरात टाइटंस (एकादश):- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा।

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WD Sports Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:52 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:58 IST)

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